ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

5 אוהדי מכבי ת"א נעצרו בחשד להשלכת אבנים

על רקע הטענות של אוהדי הצהובים לאלימות בדוחא, גם בבני סכנין טוענים כי קהל האורחת תקף אותם: "היה מטר של אבנים כבדות". צפו בתמונות מהאירוע

|
הרכבים שנפגעו בדוחא (פרטי)
הרכבים שנפגעו בדוחא (פרטי)

אירועים מכוערים ומיותרים על רקע המשחק בין מכבי תל אביב לבני סכנין. לאחר שאוהדי מכבי תל אביב טענו לאלימות מצידם של אוהדי סכנין, כעת, גם אוהדי הקבוצה המארחת טוענים לאלימות מצד הקהל הצהוב. 

בתמונות שהגיעו לידי ONE, נראים רכבים, גם של שחקנים וגם של אוהדים, שניזוקו כתוצאה מזריקת אבנים, כאשר בסכנין טוענים כי היו אלו אוהדי מכבי תל אביב שפגעו ברכבים שלהם. 

דובר המועדון, מונדר חלאילה: “בסיום המשחק, אוהדי מכבי תל אביב, כנראה שהמשטרה נתנה להם לצאת מהצד של יציע הכבוד, ושם חונים רכבים של אוהדי סכנין וגם של שחקנים. היה מטר של אבנים, לא אבנים קלות, אלא כבדות”. יו”ר המועדון, אבו יונס: “אתם רואים במו עיניכם, אני לא צריך להגיד שום דבר. תמונה יותר חזקה מ-1000 מילים”.

מדוברות המשטרה נמסר כי שוטרי המחוז הצפוני עצרו חמישה חשודים אוהדי מכבי ת”א בהשלכת אבנים עם סיום משחק הכדורגל באצטדיון דוחא: “הערב, התקיים משחק כדורגל בין הקבוצות מכבי ת״א ובני סכנין באצטדיון דוחא. טרם פתיחת המשחק התקבל דיווח מאוהד הקבוצה האורחת על חפץ שהושלך לעבר רכבו בעת שעשה את דרכו למגרש ובמרחק רב ממנו.

בתוך כך, עם סיום המשחק ובזמן יציאת אוהדים מהאצטדיון, מספר אוהדים הפרו את הסדר והחלו ליידות אבנים לעבר רכבים. שוטרי המחוז הצפוני שנפרסו מבעוד מועד סביב האצטדיון, זיהו מספר חשודים בעת מעשיהם וביצעו מעצר של חמישה חשודים. 

חקירות האירוע שקדם למשחק וכן האירוע שהתרחש בסיומו נמשכות ובהתאם לממצאים יוחלט לגבי המשך מעצרם של חמשת החשודים שנעצרו. משטרת ישראל תפעל נגד כל גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהן במגרשי הספורט ומחוצה להם, בדגש לכל מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות פסולה ומסוכנת”.

שמשת רכב מנוצפת (פרטי)שמשת רכב מנוצפת (פרטי)
האבנים מחוץ ליציאה מיציע הכבוד בדוחא (פרטי)האבנים מחוץ ליציאה מיציע הכבוד בדוחא (פרטי)
רכב שנפגע בחניית יציע הכבוד בדוחא (פרטי)רכב שנפגע בחניית יציע הכבוד בדוחא (פרטי)
האבנים בחניית יציע הכבוד בסכנין (פרטי)האבנים בחניית יציע הכבוד בסכנין (פרטי)
