יום שני, 29.09.2025 שעה 00:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

ברגע אחד, לאמין ימאל הוכיח שהוא מעל המשחק

פודקאסט ברצלונה מסכם ניצחון שהעלה את הקבוצה למקום הראשון: האומץ של פליק, הגדולה של לאמין ימאל, הטעות והתיקון של קונדה ופרידה מבוסקטס. האזינו

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

במשך 58 דקות רוברט לבנדובסקי לא קיבל כדור נורמלי ברחבה, אבל אז עלה לאמין ימאל מהספסל - ובתוך 61 שניות הדביק כדור לראש של החלוץ שכבש, והוביל את ברצלונה לניצחון 1:2 מול ריאל סוסיאדד. ניצחון חשוב שהעלה אותה למקום הראשון בטבלה על חשבונה של ריאל מדריד.

האזינו לפודקאסט ברצלונה עם אסי ממן, גיא צרפתי ודוד מילמן שסיכמו את הניצחון: האנזי פליק שיחק באומץ, בזמן שהיו כל כך הרבה היעדרויות בולטות של שחקנים בכירים. פדרי עשה קסמים על הדשא וסיים כמצטיין, אך לאמין ימאל שינה את המשחק של בארסה וללא ספק שייך לגדולים ביותר שיש. הפעולות שהוכיחו שלאמין ימאל “מעל המשחק” ורוברט לבנדובסקי עדיין חלוץ אדיר.

וגם: ז’ול קונדה טעה בגול שבארסה ספגה, אך תיקן עם שער חשוב משלו. הנתון המטורף של בארסה שקרובה לעשות היסטוריה, ג’רארד מרטין לא נכנס לנעליים של באלדה כך שיש בעיה בעמדת המגן השמאלי, ראשפורד חייב לייצר מספרים כל עוד ראפיניה חסר, כי אחרת הוא לא יקבל הרבה דקות. האם הפציעה וההיעדרות הארוכה של ז’ואן גארסיה אולי תיאלץ את הקבוצה להחתים שוער נוסף בינואר.

וגם: הפרידה מסרחיו בוסקטס שהודיע על פרישה אחרי קריירה אדירה.

האזינו לפודקאסט ברצלונה ב-ONE.

