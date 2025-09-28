ברגע אחד, לאמין ימאל הוכיח שהוא מעל המשחק

במשך 58 דקות רוברט לבנדובסקי לא קיבל כדור נורמלי ברחבה, אבל אז עלה לאמין ימאל מהספסל - ובתוך 61 שניות הדביק כדור לראש של החלוץ שכבש, והוביל את ברצלונה לניצחון 1:2 מול ריאל סוסיאדד. ניצחון חשוב שהעלה אותה למקום הראשון בטבלה על חשבונה של ריאל מדריד.

האזינו לפודקאסט ברצלונה עם אסי ממן, גיא צרפתי ודוד מילמן שסיכמו את הניצחון: האנזי פליק שיחק באומץ, בזמן שהיו כל כך הרבה היעדרויות בולטות של שחקנים בכירים. פדרי עשה קסמים על הדשא וסיים כמצטיין, אך לאמין ימאל שינה את המשחק של בארסה וללא ספק שייך לגדולים ביותר שיש. הפעולות שהוכיחו שלאמין ימאל “מעל המשחק” ורוברט לבנדובסקי עדיין חלוץ אדיר.

וגם: ז’ול קונדה טעה בגול שבארסה ספגה, אך תיקן עם שער חשוב משלו. הנתון המטורף של בארסה שקרובה לעשות היסטוריה, ג’רארד מרטין לא נכנס לנעליים של באלדה כך שיש בעיה בעמדת המגן השמאלי, ראשפורד חייב לייצר מספרים כל עוד ראפיניה חסר, כי אחרת הוא לא יקבל הרבה דקות. האם הפציעה וההיעדרות הארוכה של ז’ואן גארסיה אולי תיאלץ את הקבוצה להחתים שוער נוסף בינואר.

וגם: הפרידה מסרחיו בוסקטס שהודיע על פרישה אחרי קריירה אדירה.

