לאזטיץ': החמצת הפנדל של יחזקאל? טעות שלי

מכבי תל אביב קיוותה להישאר מושלמת הערב (ראשון), אך למרות ששיחקה ביתרון מספרי לאורך רוב המשחק, ולמרות שקיבלה פנדל עמוק בתוספת הזמן, היא נעצרה עם 0:0 בלבד מול בני סכנין בדוחא במסגרת המחזור החמישי בליגת העל.

לאחר המשחק, מאמן האלופה ז’רקו לאזטיץ’ אמר: “הם הגנו היטב, ברכות להם על ההופעה. היינו פזיזים בהחלטות במחצית הראשונה, מה שקרה אחר כך ראיתם. השגנו נקודה מהמשחק ונלמד את הלקח”.

בנוגע לקושי מול 10 שחקנים: “מאוד קשה למצוא את המרווחים במגרש הזה, הדשא היה במצב רע מאוד ובמשחקים כאלה צריך להבקיע ממצבים נייחים או הזדמנויות ברורות. ב-10 שחקנים אין להם אמביציה לצאת קדימה”.

אלעד מדמון מאוכזב (עמרי שטיין)

המאמן נשאל על הפנדל וההחלטה לתת ליחזקאל לבעוט לאחר שיחה איתו: “זו טעות שלי וזה הכל. אני מקבל את ההחלטות וזו טעות שלי”.

מה הלקחים לקראת המשחק באירופה: “אין הרבה, יותר לקחים מהמשחק מול פאוק. אלה משחקים מאוד שונים”. על כך שהמשחק יהיה בצמוד לצום יום כיפור: “אין שום דבר עבור השחקנים שיותר חשוב מכדורגל”.

קשר מכבי ת”א עידו שחר הוסיף: “היו לנו מצבים, ידענו שאם לא ניתן גול עד סוף המחצית הראשונה אנחנו נתקשה. זו מגרש קשה, קבוצה שיודעת לעמוד מסודר עם מאמן טוב. בסוף היו לנו מצבים לנצח את המשחק, היה קצת חוסר מזל”.

על המצב של הקרסול: “אני מרגיש על הפנים, בקושי דורך על הרגל אבל זה חלק מהמשחק. הרגשתי שזו הייתה כניסה רעה שאם אני לא מרים את הרגל וקצת בורח ממנה אני מאבד את הרגל”.

עידו שחר על כר הדשא (עמרי שטיין)

השפעת המעבר מהמסגרת האירופית לליגה: “לא, אין השפעה. אנחנו במכבי רגילים לשחק באירופה, היו שחקנים חדשים וטריים שלא פתחו ביום חמישי. לא חשבנו לרגע על המשחק הקודם”.

על המשחק בחמישי מול דינמו זאגרב שיתקיים בצמוד לצום: “זו לא הכנה אידיאלית, נהיה כל הישראלים ביחד במלון וברגע שייגמר נלך למשחק. יש לנו שחקנים שלא צמים ואני בטוח שהם יהיו באנרגיות שיא לנצח את המשחק”.