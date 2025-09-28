יום ראשון, 28.09.2025 שעה 23:30
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
133-126ארסנל2
123-86קריסטל פאלאס3
114-116טוטנהאם4
114-76סנדרלנד5
117-86בורנמות'6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
89-96ברייטון9
88-76פולהאם10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
313-55ווסטהאם19
113-46וולבס20

ברוכה הבאה לליגה: ניצחון בכורה לאסטון וילה

החבורה של אונאי אמרי נקלעה לפיגור מוקדם מול פולהאם, אך גילתה אופי, הפכה ל-1:3 ורשמה ניצחון ראשון במחזור השישי. ווטקינס, מקגין ובואנדיה כבשו

|
שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)
שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

המחזור השישי בפרמייר ליג המשיך היום (ראשון) ואם יש קבוצה אחת שיכולה לצאת ממנו לדרך חדשה היא אסטון וילה, שגברה 1:3 על פולהאם. החבורה של אונאי אמרי הגיעה למשחק הזה ללא ניצחון באף אחד מחמשת משחקיה הקודמים, והיא אף נקלעה לפיגור מוקדם. עם זאת, וילה השכילה להפוך את התוצאה ולרשום ניצחון בכורה בליגה.

הפתיחה הייתה שייכת לאורחת, שכבר בדקה השלישית עלתה ליתרון מראשו של ראול חימנז, שפגש את הכדור לאחר הגבהת קרן ונגח את היתרון של קבוצתו. המארחת התאוששה עוד במחצית הראשונה, ואולי ווטקינס השווה את התוצאה עם שער בדקה ה-37.

המהפך הושלם עם תחילת המחצית השנייה, כאשר בתוך שתי דקות, ג’ון מקגין (49’) ואמי בואנדיה  (51’) הרימו את הקהל המקומי באוויר וקבעו את תוצאת המשחק. זהו כאמור, ניצחון הבכורה של וילה במסגרת הליגה, כשהיא מטפסת אל מחוץ לקו האדום, בעוד פולהאם חוזרת להפסיד לאחר שני ניצחונות רצופים.

