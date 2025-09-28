יום שני, 29.09.2025 שעה 00:01
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

מדד עוצמה אחרון ב'יורוהופס': הפועל 10, מכבי 13

האתר עשה ניתוח אחרון ורשם על האדומים: "עונת הבכורה וסופיה יפגעו בה, אבל העיניים עליה בגלל מיציץ'". על הצהובים: "השתפרו, ווקר תוספת נהדרת"

|
ים מדר מול תמיר בלאט (רועי כפיר)
ים מדר מול תמיר בלאט (רועי כפיר)

ממש בעוד יומיים תתחיל לה היורוליג, הליגה הטובה ביותר באירופה והשנייה הכי טובה בעולם. אז רגע לפני, זה הזמן של אתרים בחו”ל לעשות סקירות והימורים אחרונים ולתת את הזווית שלהם למה יקרה ומה הציפיות, וכך בדיוק עשו באתר הבכיר ‘יורוהופס’.

לפי האתר, הפועל תל אביב במדד העוצמה נמצאת במקום העשירי, מה שישים אותה כמובן בפליי-אין אם יקרה: “אם הפועל לא הייתה חדשה במפעל, ואם היא לא הייתה צריכה לשחק את המשחקים הביתיים שלהם בסופיה, היא הייתה במקום גבוה יותר בטוח. עדיין, העיניים יצפו, בעיקר על וסיליה מיציץ’ שחוזר ליבשת וליורוליג”, נרשם על האדומים.

היריבה העירונית מכבי ת”א קיבלה את המקום ה-13 במדד העוצמה, ועליה נרשם: “לוני ווקר הוא תוספת נהדרת, אבל מכבי תשחק מחוץ לתל אביב עונה נוספת, וזו מכה אדירה תמיד. אמנם נראה שהקבוצה משופרת ביחס לאשתקד, אבל על הנייר, הסגל שלה פחות טוב משל הפועל, ובעונה שעברה היא סיימה 14”.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)

קצת מעבר לישראליות. פנאתיניקוס ראשונה במדד, אלופת אירופה פנרבחצ’ה שנייה, אולימפיאקוס שלישית, ריאל רביעית, מונאקו סגנית האלופה חמישית, אנדולו שישית, מילאנו שביעית, פרטיזן שמינית, ברצלונה תשיעית וכאמור הפועל נועלת את העשירייה.

הכוכב האדום במקום ה-11, ז’לגיריס 12, מכבי כאמור 13, ואז לפי סדר עד המקום ה-20 ניתן לראות את דובאי, פאריס, בולוניה, באיירן מינכן, וילרבאן, ולנסיה ובסקוניה.

לוני ווקר בטירוף (חגי מיכאלי)לוני ווקר בטירוף (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */