אלי רבי: "המטרה היא להתברג בבית העליון"

מכבי כרמיאל בית הכרם ערכה היום (ראשון) בצהריים מסיבת עיתונאים חגיגית לפתיחת העונה, לאחר שהתאחדה עם א.ס רמת השרון ולקחה את מקומה בליגת העל. במסיבת העיתונאים נכחו ראש עיריית כרמיאל, משה קונינסקי, מנכ״ל אשכול בית הכרם (איגוד הרשויות והישובים של בקעת בית הכרם), יושבת ראש מנהלת ליגת העל לנשים, דנה סנדר, בעלי רמת השרון לשעבר, מאמן נבחרת ישראל לנשים לשעבר ומי שישמש כמנהל המקצועי של הקבוצה החדשה, אלי רבי, המאמנת, דניאלה ראובן, עוזרת המאמנת, קטיה אברמזון, שחקנית נבחרת ישראל לשעבר והשחקניות.

אחרי דברי ראש העיר על חשיבות הספורט בעיר עבורו, דיברה סנדר ואמרה: "מכבי עירוני בית הכרם כרמיאל נמצאת בליגת העל בזכות ולא בחסד והלוואי והיו לנו עוד ראשי רשויות שדוחפות ומקדמות כך ספורט. להוציא את הספורט ממרכז הארץ לפריפריה הוא דבר חשוב מאוד. עוד קבוצה בגזרת גוש דן לא הייתה מועילה כך. ברגע שהתאחדו שתי אגודות, עם תפיסת עולם כל כך חשובה לספורט הנשים, היא צריכה להיות בליגת העל".

סנדר הוסיפה: "הקבוצה נדרשה להרים קבוצה לליגת העל, על כל הלוגיסטיקה הכרוכה בכך, בזמן קצר מאוד, גם בגיוס שחקניות וזרות, גם בארגון האולם ועשתה זאת".

אלי רבי במסיבת העיתונאים (לילך וויס-רוזנברג)

דנה סנדר במסיבת העיתונאים (לילך וויס-רוזנברג)

מסיבת העיתונאים של מכבי כמריאל בית הכרם (לילך וויס-רוזנברג)

אלי רבי אמר: "אני מודה לעיר כרמיאל ולעיריית כרמיאל שנתנו לי לבוא ולהגשים פה את החזון שלי. כמאמן השגתי כל מה שאפשר להשיג ובשלב הבא היה לי חשוב לתרום בהיבט הניהולי, לפתח את הכדורסל ואת הדור הבא. מצאתי פרטנרים להגשים את החזון הזה בכרמיאל. אני רוצה להודות לאיגוד הכדורסל ולמנהלת ליגת העל לנשים וגם לשר הספורט, שעזר לנו להסיר את המחסומים ולדנה סנדר, שהמשיכה להלחם על המהלך גם כשאני ויתרתי וחשבתי שזה כבר לא יקרה. עכשיו חובת ההוכחה המקצועית עלינו".

המאמנת, דניאלה ראובן, אמרה: "מעמד מרגש מכל הבחינות. במיוחד במצב שהמדינה שלנו נמצאת בה. הליגה הייתה מחיפה עד אשדוד והעונה הצטרפו גם באר שבע וגם כרמיאל ובית הכרם ואני מברכת על כך. יש לנו תכנית רחבה לפעול גם בגילאים הצעירים. אני מקווה שכל ילדה צעירה מהאזור תמצא פה מודל לחיקוי. יש לנו שחקניות מהצפון, גם מהמגזר הערבי ושחקניות שהגיעו מהמרכז לפתח את הכדורסל כאן. יש לנו צוות נהדר שיעזור לי. אנחנו נעשה הכל לעשות את הדברים בצורה הכי טובה, גם ספורטיבית וגם קהילתית, כי הקהילה היא דבר בלתי נפרד מאגודת ספורט ".

ראש העיר קונינסקי דיבר על חשיבות שיתוף הפעולה האזורי, עם הרשויות היהודיות והערביות של בית הכרם ואמר: "זהו פתח חשוב מאוד לחיים משותפים ודו קיום, שהוא תמיד הפתרון למצב כמו המצב בו נמצאת מדינת ישראל. דרך הספורט אפשר לבנות גשרים להרבה שיתופי פעולה אחרים".

שחקניות מכבי כרמיאל בית הכרם (לילך וויס-רוזנברג)

דנה סנדר במסיבת העיתונאים (לילך וויס-רוזנברג)

סנדר הוסיפה: "פיתוח הספורט בפריפריה מאוד חשוב לי. הגליל צריך אפילו שתי קבוצות באופן קבוע וכך גם הנגב. מערכות כאלה, דווקא בפריפריה, בדרך כלל שורדות, כי יש מערכת שלמה שעובדת כדי לפתח את זה. יש לצורך העניין גם תמיכה של משרד הספורט. השלב הבא הוא לפתח את הדור הצעיר. צריך שכל ילדה ונערה צעירה תחלום בלילה על להיות ספורטאית, כדי שזה יצליח לאורך זמן".

דניאלה ראובן הוסיפה: "עבורי זה אתגר מקצועי. העתקתי את מגוריי מהמרכז לצפון”.

דנה נשאלה על ידי One האם המסר הספורטיבי שעובר באיחוד מלאכותי בין שתי רשויות רחוקות, כאשר כרמיאל מוקפצת שתי ליגות והאם המסר הספורטיבי שעובר לא בעייתי וענתה: "קודם כל, הדבר הספורטיבי והחשוב ביותר הוא קבוצה שרוצה לשחק בליגת העל, מעמידה לצורך כך קבוצה תחרותית וכך הליגה תהפוך מחובבנית למקצוענית. היורדת, שרצתה להישאר, ניסתה לרמות בשביל זה. גם מבחינה חוקית, האיחוד הזה ואתם יכולים לבדוק אותי, עמד בכל החוקים והתקנות של איחודים בספורט".

רבי נשאל על המטרות המקצועיות של הקבוצה, שכפי שנאמר, התארגנה בזמן קצר וענה: "אני תמיד רציתי לקחת אליפות בכל מקום שעבדתי בו. נבנתה פה קבוצה טובה. בעונה הראשונה אני רוצה להתברג בשישייה הראשונה, בבית העליון. אחרי, אם נצליח, משם ננסה להגיע לחצי גמר הפלייאוף".

ראובן נשאלה על משחק הפתיחה הקשה מאוד, מחר מול אליצור חולון ומה ייחשב עבורה הצלחה בו ואמרה: "אני קודם כל רוצה אולם מלא ורועש. אני מאמינה מאוד בקבוצה שנבנתה פה, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישיותית חברתית. אני בטוחה שנהיה תחרותיים ונשחק עד הסוף. לא באים מראש לוותר על אף משחק".