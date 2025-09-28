ברודי: מכיר את בעלי מכבי, יביאו חיזוק אם צריך

העונה רק בתחילתה, אבל מכבי ת"א הפסידה כבר פעמיים להפועל ירושלים – קודם בסופר קאפ ובהמשך בחצי גמר גביע ווינר. הצהובים בנו הקיץ קבוצה חדשה כמעט לגמרי, אבל זה לא מפחית מהדאגות שלהם, רגע לפני פתיחת היורוליג מול אנדולו אפס ביום שלישי, וכשבעוד שבוע וחצי מצפה הדרבי ההיסטורי במפעל האירופי הבכיר. מי שהתייחס למצבה של מכבי ת"א הוא כוכב העבר שלה, טל ברודי, שהתארח היום (ראשון) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

"אני מכיר את הבעלים של מכבי תל אביב ואם יהיה צורך בחיזוק הם יעשו את זה”, אמר ברודי, “יש תקציב כמו שיש לכל ארגון מסודר. עופר ינאי הוא משהו יוצא דופן ומה שעשה עם (פטריק) בברלי היה אקט חינוכי מרשים. זה ייתן הצלחות באירופה וייצור ליגה מאוד מעניינת. הליגה שלנו תהיה טובה גם בזירה המקומית וגם בזירה האירופית. הבעלים של מכבי תל אביב תמיד היו מאחורי הקבוצה, אבל אי אפשר לבוא בטענות כי הם לא השחקנים שקולעים את הסלים".

ברודי הוסיף: "אני צופה שמכבי תל אביב תצטרך עוד לעשות תיקונים, אבל כן צריך לתת להם עוד זמן. אני מאמין בעודד קטש, זה קשה לחיות עם סבלנות ביורוליג, אבל אני מקווה שהקבוצה תתחבר מהר ושתדע לתקן איפה שצריך בזמן. יש הרבה שחקנים חדשים וזה לא יהיה פשוט, אבל ניתן להם עוד זמן.

טל ברודי (רדאד ג'בארה)

"מכבי תל אביב תדע עוד עליות וירידות, ותטרך לעשות עוד שינויים בדרך. רואים שחסר משהו מתחת לסל ובקליעה מבחוץ - צריך לשפר הרבה, יש חבר'ה שיודעים לקלוע".

ברודי המשיך: “הפועל תל אביב נראית טוב במשחקים של פתיחת העונה. יש גם את הפועל ירושלים, העמק, הרצליה, רמת גן. יש ליגה חזקה. מכבי קבוצה חדשה לגמרי והיא תצטרך לעשות קצת שינויים, אבל בואו ניתן להם זמן.

קטש: אנחנו לא מספיק טובים כרגע

"עודד קיבל את השחקנים שלו לא מזמן וזה לוקח זמן חבר קבוצה. יש ישראלים טובים במועדון, ויש את הנושא של החבר'ה החדשים והזרים, שלאט לאט יכנסו לעניינים ויתחברו לקבוצה. מתחת לסל מכבי חלשה כרגע, גם בהגנה וגם בהתקפה זה עוד לא שם. אני חושב שכמו שאני מכיר את מכבי, הם יעשו את השינויים תוך כדי תנועה".