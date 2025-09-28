לוסטיג: רציתי שזה יהיה ממלכתי, נתתי מה שיכולתי

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי ואחת הדמויות המרכזיות בספורט הישראלי בעשור האחרון, יסיים את תפקידו במהלך 2026 אחרי שהוביל את ישראל לשלוש אולימפיאדות והתמודד עם אתגרים מורכבים כמו מגפה עולמית ומלחמה. לוסטיג בן ה-68 יותיר אחריו נעליים גדולות מאוד, כאשר יעל ארד תידרש למנות מחליף באמצעות ועדת איתור שתוקם בקרוב. לוסטיג התארח לראיון מיוחד בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על מנת לדבר על עזיבתו.

הודעת היום לאנשים בוועד שאתה עוזב והבנתי שהיה רגיש.

”כן, כן. מאוד. היו דמעות והיה אירוע מאוד מרגש עבורי. אני עוזב אחרי הרבה זמן, התחברתי לאנשים ולכולם וזה היה לא פשוט בשבילי להודיע על עזיבה, אז כן היו דמעות של התרגשות והיה ממלא”.

דיברת אצלנו לא מזמן.

”נכון, זה היה לא מזמן ואמרתי כבר אז שבקרוב אצטרך לפנות את המקום. אני עוזב בכשור טוב כשעוד אני יכול לעשות דברים אחרים. בכנות, אני חושב שצריך לדעת לסיים ולפנות מקום. אחרי שלוש קדנציות אני מרגיש שמיציתי את עצמי, אחרי באמת משחקים אולימפיים עם תחושת אחריות כמו שהייתה לנו, אי אפשר באמת לתאר את זה. כלום לא יכול להשתוות בפני מה שהיה באולימפיאדה בפאריס. לעמוד שם אחרי השבעה באוקטובר עם סיכת חטופים ולייצג את המדינה, כלום לא הכין אותנו לזה. הדברים האלו עשו לנו משהו מיוחד”.

גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)

הדברים התישו אותך? לנהל משלחות בלחצים אדירים, וכל הלחץ הזה?

”נכון מאוד. להתיש זו לא המילה הנכונה. אני חושב שבאמת הודעתי חצי שעה לפני ושמרתי את זה אצלי כי רציתי שזה יהיה ממלכתי ומכובד. עשיתי את זה בלב שלם שנתי את כל מה שיכולתי לתת. חשוב לדעת מתי לפנות את המקום”.

אמרו לי היום בכירים שלמצוא לך מחליף לא יהיה פשוט, אם היו מבקשים ממך המלצות, מי לדעתך צריך להחליף אותך?

”אין ספק שיש פה החלפת משמרות משמעותית. אני אומר שזה תמיד הזדמנות להתרעננות ולמצאו אנשים עם צבעים וגוונים אחרים. אין לי ספק שימצאו אנשים ראויים שיחשבו קצת אחרת ממני וזה נהדר. זה זמן טוב להכניס דם חדש וצעיר”.

עדי ביכמן יכולה להיכנס לנעליים שלך?

”היא מועמדת ראויה מאוד, אבל יש עוד המון ואני לא אכנס לזה”.

עדי ביכמן (חגי מיכאלי)

כמה כבר פנו אליך להמלצות?

”פנו לא מעט אנשים. אני מקבל המון הודעות מהבוקר, אני לא מצליח לחזור לכולם. אני לא אכנס לזה ואני חושב שזה לא נכון שאהיה מעורב בשום דבר בבחירת המחליף שלי. זה צריך להיות נקי ויהיו מועמדים טובים”.

באיזה מצב נמצא הספורט הישראלי?

”מבחינה מקצועית הספורט הישראלי במצב הטוב ביותר שהוא היה בו מעולם. זה הגיע לקפיצות מדרגה בפאריס עם שבע מדליות, זה מטורף בהתחשב בכל המצב. הייתה לנו מדליית כסף אחת ב-1992 של יעל ארד ובפאריס הכפלנו את זה בפי חמש. יש לנו צפי שאני חושב שתמיד צריך לשאוף אליו וזה בין שש לשמונה מדליות. אנחנו נמצאים במצב לא טוב מדינית, הכי קשה שהיה. אנחנו מצורעים בעולם ואנחנו עובדים על זה מאוד קשה. הקשרים של יעל ארד עוזרים לנו ומקבלים רוח גבית. אנחנו מגדילים את העלויות וזו המלחמה הכי גדולה שעוד לפנינו”.

מה השלב הבא?

”בינתיים אני עוד פה ואני מסיים רק במרץ. אז יש לי עוד זמן לחשוב”.

גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)

שמענו שאתה הולך להרצות בווינגייט.

”זה נכון, אני הולך ללמד במכללה. במרכז המשותף עם לוינסקי. סטודנטים לתואר שני וזה סוגר לי מעגל. כיף להעביר דברים לדור הבא”.