"הייתי נפרד מזיו אריה, הוא לא מאמין לעצמו"

לאן הולכת העונה של הפועל ירושלים? אמנם זה עדיין שלב מוקדם, אבל האדומים מהבירה נראים רע מאוד. בתום חמישה מחזורים, זיו אריה עדיין לא מוצא פיתרונות לקבוצה שמסתכלת על כל ליגת העל מלמטה עם חמישה הפסדים והפרש שערים של 13:5. את כל זה רואה אגדת הפועל ירושלים, מישל דיין, מהצד והיום (ראשון) הוא דיבר על המשבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

לתחושתך, ממה שאתה רואה מהפועל ירושלים, מה יהיה עם זיו אריה?

”האמת שאני לא בא אליו בטענות. לא הייתי מראיין אותו מראש. הוא צריך לכבד את המקצוע. תענה על שאלות, תן כבוד. זה פחות העניין המקצועי וחבל. כולם מדברים עליו טובות ויש עליו קונצנזוס, אבל הוא לא מספיק מכבד”.

אם היית מקבל החלטות בהפועל ירושלים, היית נפרד מזיו אריה?

”חד משמעית. שבע שנים מרגישים סוג של שחיקה והוא משדר סוג של עייפות. הרבה מאוד שחקנים נמצאים איתו הרבה זמן ולפעמים צריך לרענן. לא עשו רענון בקיץ ולא חיזקו את הקבוצה נכון. קח את הפועל פתח תקווה, מי שמוביל אותה הם זרים נהדרים. בהפועל ירושלים אין את הלוקסוס לשחק רק עם שני זרים. סדריק דון הוריד רגל מהגז אחרי שהוא ציפה לעזוב הקיץ”.

אז מה הבעיה?

”כשמצליחים כולם מקבלים קרדיט. כל ראיון הוא אומר שיש לו סגל טוב וקבוצה טובה. אז אני לא יודע מה קורה שם. כל אחד מגן על השני. אני בטוח שהוא לא מאמין לעצמו. אין לו מרכז שדה, שחקנים לא אגרסיביים מספיק. אי אפשר להצליח עם אמצע כזה. הוא אומר את זה בשביל מי? לרצות את ההנהלה או את השחקנים? יש לקבוצה שלושה הפסדים ביתיים נגד קבוצות שצריך לקחת מהם תשע מתשע. אלה קבוצות מהליגה שלה. המשחק הבא נגד טבריה ואז הפועל פתח תקווה בחוץ. שתי קבוצות נהדרות. בפוטנציה היא יכולה להיות עם אפס מ-21”.

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

זיו אריה יכול להוציא את הקבוצה מהבוץ?

”צריך לעשות בדק בית למה עונה שלישית רצוף מתחילים כל כך חלש. מישהו צריך לתת על זה את הדעת. אי אפשר כל שנה לפתוח עם רצף הפסדים ואז לתקן ולחזק בינואר. קבוצה כמו הפועל ירושלים לא יכולה להרשות לעצמה לשחק עם שני זרים. הישראלים בינוניים, ולכן צריך זרים. שי אהרון שאחראי על זה צריך לתת את הדעת. זיו אריה צריך לעמוד על הרגליים ולהתחיל לדרוש”.

אולי מתן חוזז ייתן את המענה?

”מתן חוזז זה כבר פעם שנייה שהוא עושה את הסיבוב הזה. הוא מחודש מאי לא משחק וזו חלודה רצינית להוריד. זה לא הוקוס פוקוס. עד שהוא ייכנס לכושר אולי זה כבר לא יספיק. אי אפשר לתלות בו את כל התקוות”.

כמה אתה מודאג?

”כשאתה עם אפס נקודות מחמש מחזורים אתה מודאג. מילא היינו רואים קבוצה שוטפת ומשחקת, אבל מפסידה. אין כלום. מלבד בעיטה אחת לשער שנכנסה בטעות, לא היה מצב אחד לשער. הקבוצה נראית רע התקפית והגנתית. סופגים בקלות וברכות. זה לא עובד”.

כמה אתה חושב שהקבוצה שקועה בבוץ? יהיה לה קשה לצאת ממנו הפעם?

”יהיה לה מה מאוד קשה. הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אני חושב שיש הרבה קבוצות חלשות העונה בליגה. יש הרבה קבוצות עם פתיחת עונה רעה ועוד מעט יתחיל משחק הכיסאות. קחו את חודדה, הוא רצה להיות התקפי יותר, זה עלה לו ביוקר, ואתמול הוא חזר למקורות שלו וניצח. יש בעיה רצינית בהפועל ירושלים”.

זיו אריה: כרגע מצבנו לא טוב

אתה לא אופטימי.

”אני חצי אופטימי”.