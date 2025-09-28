אלונסו ועוד 5 שחקנים: האשמים בהשפלת ריאל

התבוסה שספגה ריאל מדריד מהיריבה העירונית אתלטיקו חיסלה את הציפיות שנבנו בשבועות האחרונים: “מדובר במפלה שלא הייתה ניתנת לדמיון לפני המשחק”, נכתב בספרד. עוד לא מזמן, האווירה סביב הקבוצה הייתה בשיא: צ'אבי אלונסו ניהל את הקבוצה בצורה שהדליקה את הקהל, קיליאן אמבפה הציג יכולת של אחד השחקנים הטובים בעולם, ההגנה בקושי אפשרה מצבים, והמאמן סמך על צעירים כמו פרנקו מסטנטואונו וארדה גולר שסיפקו תפוקה. אבל כל זה התרסק במטרופוליטנו.

משהו דומה התרחש כבר במונדיאל המועדונים, שם פ.ס.ז' הכתה את ריאל מדריד 0:4 והחזירה אותה למציאות, אלא שאז ציין המאמן שהמשחק היה חלק מהעונה הקודמת ועבודתו מתחילה רק מאוגוסט. מול אתלטיקו, תירוצים כאלה כבר לא קיימים.

הקרדיט של צ'אבי אלונסו נשחק

מרגע פרסום ההרכב מול אתלטיקו, צ'אבי אלונסו התחיל לאבד מהאמון שצבר. בשבועות האחרונים הוצג כמוביל הפרויקט החדש וכמי שמיישם שיטה המבוססת על מצוינות ומאמץ, גם אם זה אומר להשאיר את ויניסיוס מחוץ להרכב. אלא שהפעם בחר לוותר על מסטנטואונו, שחקן קבוע בהרכב, כדי להחזיר את ג'וד בלינגהאם שעדיין לא פתח במשחק מאז יולי. בכך פגע בעיקרון המצוינות שהוביל וגם שינה מערך, שינוי שלא היטיב עם הקבוצה.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

הצבתו של בלינגהאם אילצה את ארדה גולר לזוז מהעמדה שבה בלט כל העונה ולעבור לאגף, שם אמנם שוב הראה את כישרונו עם שערים ובישולים, אך הקבוצה איבדה מהיכולת שלה ללחוץ ולסגת, תסריט שמזכיר את ימי קרלו אנצ'לוטי, כשהוא הציב יחד את בלינגהאם, ויניסיוס ואמבפה.

גם במהלך המשחק ההחלטות לא היטיבו עם ריאל. אלונסו הוציא את ארדה גולר, שהיה אחד השחקנים היחידים שהצטיינו, בגלל כרטיס צהוב, והשאיר את בלינגהאם על המגרש למרות האנמיות שלו. כשאתלטיקו נעלה את המשחק, המאמן בחר להכניס את גונסאלו גארסיה, חלוץ מטרה, רק שתי דקות לסיום, בזמן שהקבוצה כבר הסתפקה בהרמות נואשות לרחבה.

הביקורת לא פסחה על השחקנים

עם זאת, לא רק המאמן היה תחת אש. גם מספר שחקנים ספגו ביקורות נוקבות. כך למשל, דני קרבחאל עדיין רחוק משיאו, ורואל אסנסיו נראה אובד עצות לחלוטין מאז שנכנס במחצית השנייה. אך היו חמישה שמות יותר בולטים שהוזכרו.

אכזבה קשה בריאל מדריד (IMAGO)

טיבו קורטואה: “שנים היה נחשב לשוער הטוב בעולם, אך מול אתלטיקו נראה מהוסס יותר מתמיד. חסר רפלקסים וחדות, נצמד לקו השער ולא שלט ברחבה מול שטף ההגבהות של סימאונה”, נכתב בספרד.

דין האוסן: “זכה למחמאות על תרומתו עם הכדור מול יריבות נסוגות, אך בפעם הראשונה שנדרש להגן על הרחבה, כשל. הרוגע המאפיין אותו הפך לעודף אדישות, והוא לא הצליח להתמודד באוויר (אפילו התכופף תחת חלק מההרמות)”.

אלברו קאררס: “האגף שלו, שבו שיחק יחד עם האוסן, הפך ליעד התקפות של אתלטיקו. כל האמינות שהראה עד כה התפוגגה. הוא הובס שוב ושוב בהגנה וגם עם הכדור התקשה לדייק”.

אלברו קאררס בפעולה (La Liga)

פדריקו ואלוורדה: “מאז הגעת אלונסו נראה שהאורוגוואי איבד את מקומו במערך. לא מצליח להביא לידי ביטוי את היתרונות שלו, וכשנדרש להוביל את המשחק מאחור, הקשיים ביצירת מהלכים ובניהול המשחק צפו בבירור. כיום הוא שחקן מבולבל, חסר מקום מובהק, ואף איבד כדור שהוביל לשער החמישי של אתלטיקו”.

ג'וד בלינגהאם: “לא היה כשיר לפתוח, וזה ניכר מהדקה הראשונה. שלטונו במרכז השדה נעלם, לא חדר ולא הופיע באף שלב בצורה יציבה. בעונה וחצי האחרונות ניתן לתרץ את ירידתו בכתף הבעייתית, אך כעת לאחר הניתוח, אין הסבר. השחקן שכבש את אוהדי ריאל מדריד בחצי העונה הראשונה שלו עדיין לא שב”.