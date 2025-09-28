התמוטטות: שעריים עם 24 ספיגות ב-3 משחקים

רגע לפני יום הכיפורים, התקיים לו בסוף השבוע המחזור השלישי בליגה ב', הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, הן בצפון והן בדרום. בליגה ב' דרום א' התקיימו רק שני משחקים, הרי שיתר הקבוצות טרם השלימו את הבדיקות הרפואיות כנדרש. בדרום ב', אשקלון הביסה 0:6 את מכבי שעריים, וגם נתיבות ושדרות השיגו ניצחונות.

בצפון א', בני מג'אר השיגה נקודת ליגה ראשונה, ובצמרת הטבלה אפשר למצוא את מכבי אחווה שעב, בית"ר נהריה, מ.ס. צעירי כפר מנדא ומכבי בני ג'דיידה מכר. בצפון ב', מ.כ אור עקיבא, במדיה משחק ערן לוי, נפרדה ממ.ס כדורגל משהד ב-2:2. הפועל איחוד בני ג'ת ומ.ס טירת הכרמל מוליכות הטבלה עם תשע נקודות. מ.ס צעירי כפר כנא הביסה 0:11 את הפועל יפיע מהתחתית.

ליגה ב' דרום א'

מרבית קבוצות הליגה, מלבד הכח מכבי עמידר רמת גן, הפועל כפר קאסם שועאע, הפועל 'בני רגב' לוד ובני ג'לג'וליה, לא סיימו את עניין הבדיקות הרפואיות כנדרש בהתאחדות לכדורגל ועל כן לא שיחקו את המחזור השלישי. הכח רשמה אמש (שבת) ניצחון ליגה ראשון, לאחר שגברה 2:5 על הפועל כפר קאסם שועאע.

הכח של חיים סירוטקין ביצעה רכש מסיבי במהלך הקיץ האחרון וקיוותה לפתוח נהדר ולהיות אחת מהקבוצות החזקות למעלה. זה לא צלח עם הפסד ותיקו במשחקים הראשונים. למזלם, קיבלו אמש קבוצה בדמותה של כפר קאסם וניצחו בזכות שערים של עמית מור (שלושער), עילאי סבג וליאל ביטון. למפסידה צימקו יעקוב טאהא ומוסטפה מורעב.

הערב (ראשון) המוליכה, הפועל 'בני רגב' לוד, תצא למגרש הסינתטי לצד אצטדיון 'שלמה ביטוח' בפתח תקווה (21:30), שם תתמודד מול בני ג'לג'וליה, העולה החדשה מליגה ג', שטרם מצאה את עצמה בליגה ב', ונמצאת בתחתית עם אפס נקודות. על הנייר, לוד אמורה לאסוף שלוש נקודות, במה שנראה "המשך סלילת דרך לליגה א' בחזרה".

הפועל אשקלון (באדיבות המועדון)

ליגה ב' דרום ב'

מזה שלושה מחזורים שהאירוע המרכזי בליגה הוא תפקודה של מכבי שעריים, אימפריה שהופכת לשק חבטות. הפעם, הפסד 6:0 להפועל אשקלון וספיגת 24 שערים (שמונה שערים בממוצע) בשלושת משחקיה האחרונים. בנצי מושל התכבד בשלושער, אפק אזולאי, שליאל אוזן ועידן שריקי הבלתי נגמר, הוסיפו לחגיגה.

מכבי עירוני נתיבות רשמה 0:1 על עירוני בית שמש, משער של רון תורג'מן בדקה ה-90. מ.כ שדרות נהנתה מ-2:4 על מ.ס. הפועל שגב שלום, משערים של ירין אבוקסיס (צמד), חזי מזרחי ודניאל איבגי. מנגד, הבקיעו אחמד אבו בלאל ומוסא טראבין. בני אילת ומכבי באר יעקב נפרדו ב-2:2 מרתק. איוואן כבת התכבד בצמד מצד אילת, איליי קשאני ועידו שבתאי הבקיעו לבאר יעקב.

מ.ס שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

מעבר לכך, איחוד צעירי אבו גוש והפועל ירוחם נפרדו ב-2:2 כשמוחמד עויסאת ופאדי ג'אבר הבקיעו לאבו גוש, ומשה אביטן התכבד בצמד לירוחם. מ.ס רמלה הביסה 1:6 את מכבי באר שבע משערים של מתן ארביב (שלושער), נאור אסרף (צמד) ועידן אדיס. ליאם חזיזה צימק מן העבר השני. שיכון המזרח הביסה 0:3 את בית"ר קריית גת משערים של מועד אבו שלדם, דסלין בלאצ'או ויוסי סלליך. המחזור יינעל מחר (29/09) כשמ.כ ערד תפגוש בביתה (ערד, 15:15) את הפועל אשדוד.

בית"ר נהריה (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון א'

המחזור הסתיים עם חמישה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו. בצמרת, אפשר למצוא את בית"ר נהריה, מכבי אחווה שעב, מ.ס שפרעם ומ.ס צעירי כפר מנדא. הפועל כאוכב, ששיחקה רק לפני מספר שנים בליגה א', ללא נקודות מתחילת העונה. הפועל דיר חנא, יחד עם בני מג'אר והפועל כאוכב, טרם השיגו ניצחונות העונה.

מכבי אחווה שעב ומכבי בני ג'דיידה מכר נפרדו ב-1:1. מוחמד אבו אל היג'א הבקיע לראשונה, אמיר סואן לשנייה. צעירי כפר מנדא רשמה 1:2 על מכבי בני אבו סנאן משערים של עאדל עאלם ובהאא אלדין עבד אל חמיד. אנטון בשארה הביע לאבו סנאן. בני מג'אר, בנקודתה הראשונה העונה, רשמה 1:1 מול הפועל דיר חנא, כשסאם סלאמה הבקיע למג'אר, מחמוד יוסף לדיר חנא.

הפועל איחוד בני סמיע רשמה 1:2 על הפועל בני בענה, משערים של אנואר מורד ונדיר מרעי. מוחמד פודי הבקיע למפסידה. הפועל בני ג'דיידה מכר רשמה 0:1 על הפועל כאוכב משער של אבראהים מוברשם. מכבי איחוד בני אבטין והפועל בני עין מאהל לא סיפקו את הסחורה וסיימו בתיקו מאופס, כששתיהן עם חמש נקודות ועדיין ללא הפסדים.

אליאור סיידר, מוראד חאג' ומריק שמחייב העניקו לבית"ר נהריה שבוע נוסף בראש טבלת הליגה. עד כה, הקבוצה הלוהטת בליגה ב' צפון א', היא היחידה עם תשע נקודות. במשחק אחר, מ.כ שפרעם, שהתקרבה אל החלק העליון, רשמה 0:6 חלק מול מ.כ אחווה כפר מנדא, משערים של מוחמד נג'מי (רביעייה), עלי חמודה וסתיו לוי.

מוחמד נג'ימי. רביעייה (נבו איבצן)

ליגה ב' צפון ב'

מ.כ אור עקיבא וערן לוי כבר היו בדרך לניצחון ליגה שני העונה מול מ.ס כדורגל משהד, אלא שבדקה ה-89 נקבע פנדל למקומיים והמשחק הסתיים ב-2:2 דרמטי. משהד עם נקודה ראשונה העונה, משערים של עוביידה טאהא ומוחמד טאהא. לאורחים הבקיעו אסף ויזמן ועדן ימהרן. עדן דהן, שחקן אור עקיבא, ראה אדום בדקה ה-89 להתמודדות.

במשחקים נוספים, מ.ס צעירי כפר כנא רשמה 0:11 על הפועל יפיע, משערים של מוחמד חמדוני (שלושער), עלאא אבו סעדא (שלושער), אנס נאסר, ג'ורג' זיינה, עומר שתייוי, ראזי שיח אחמד וארז אסעד. הפועל רמות מנשה מגידו גברה 1:3 על מכבי אחי איכסאל, משערים של שהם לייפר, שמואל דרס ועמי גילברט. לאחי איכסאל צימק מוחמד ח'ליפה.

מ.כ צופי חיפה רשמה אף היא 1:3 על מ.ס. בני קלנסוואה, משערים של מוחמד אבו דאהש, יורי ירוחימוביץ ומוחמד מחאג'נה. אלי לוי הבקיע לקלנסוואה. מ.ס טירת הכרמל ניצחה 1:2 את הפועל דליית אל כרמל, משערים של אור חודדה וירדן כהן, עווד עמאש צימק. הפועל איחוד בני ג'ת, העולה החדשה והמוליכה, גברה 0:2 על מ.ס. צעירי חיפה מגולים של מוחמד וותד ומסעוד וותד.

מ.ס טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

במשחק שנעל את המחזור, איחוד בני באקה רשמה 0:1 קטן-גדול על בית"ר חיפה, בדקה ה-90 להתמודדות. תאאר כתאנה קבע את תוצאת המשחק מול ליאור דה כלבו ושחקניו. החיפאים פתחו לא הכי טוב את העונה עם צמד הפסדים עד כה, בעוד השנייה היא אחת מארבע קבוצות שטרם ספגו הפסד העונה ונמצאת היא במקום השלישי והמכובד.