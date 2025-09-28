"מנור סולומון פתח חזק ודינמי, ניסה, אבל דעך"

הבכורה בהרכב של מנור סולומון בוויאריאל אחרי שער הניצחון שהבקיע על סביליה, הסתיימה אמש (שבת) בתחושות מעורבות. הקשר הישראלי קיבל את הקרדיט ממרסלינו מול אתלטיק בילבאו, אך למרות פתיחה מבטיחה, התקשה לשמור על אותה עוצמה לאורך זמן.

ב"אס" נכתב עליו: "סולומון פתח חזק ודינמי, אבל דעך. לא הגיעו אליו הרבה כדורים, הוא ניסה, אך הייתה חסרה לו חדות בשליש האחרון". גם יתר הסיקורים בספרד ציינו כי למרות המאמץ, היה חסר משהו מהברק שאפיין אותו מול סביליה.

עבור ויאריאל, הניצחון 0:1 על הבאסקים היה השמיני ברציפות בבית, שיא שמאזן את הרצף ההיסטורי של המועדון מהעונה החולפת (2014/15). אצטדיון לה סרמיקה הפך למבצר, כשהקבוצה לא הפסידה בו מאז חודש מרץ האחרון מול ריאל מדריד.

בתושייה! מנור והצוללת מנצחים את בילבאו

מרסלינו, המאמן שמוביל את הרצף, הסביר לאחר המשחק: "במחצית הראשונה היינו עמוקים מדי בין הקווים ונתנו ליריבה לשלוט. במחצית השנייה היינו הרבה יותר מאורגנים וזה מה שעשה את ההבדל. יצרנו משחק, חטפנו כדורים מהר והם כמעט לא הגיעו לשער".

על ההמשכיות המרשימה בבית אמר המאמן: "כבר בעונה שעברה היינו חזקים מאוד בבית. כשלא סופגים, קל יותר לנצח. השחקנים ידעו לזהות את הטעויות שלהם בחצי הראשון ותיקנו אותן אחרי ההפסקה".

גם על המשך הדרך באוקטובר התייחס: "כשמשחקים בליגת האלופות קל לעשות את הטעות ולשים את הליגה בצד. אבל אם לא מנצחים בליגה, נוצרות חוסר ביטחון ותחושות שליליות. אנחנו חייבים להתרגל לנצח בכל המסגרות. עכשיו יש לנו משחק גדול מול יובנטוס, ואני מקווה שהאצטדיון יהיה מלא וידחוף אותנו".

לצד המחמאות על הרצף, המאמן גם דיבר על השחקנים החדשים בסגל: "אני שמח מאוד בשביל מוליירו, שחיפש את השער כבר מהקיץ וזה ייתן לו ביטחון. גם טאני, שהגיע מה-MLS, נותן לנו פתרונות שונים. הוא מפתיע אותנו לטובה ומסתגל מהר".

עבור סולומון, מדובר בצעד חשוב, גם אם לא נוצץ כמו במשחק הקודם. האמון שקיבל ממרסלינו והעובדה שהקבוצה במומנטום אדיר בבית, מבטיחים לו עוד לא מעט הזדמנויות להוכיח את עצמו.