"נראים הרבה יותר טוב מאז שהזרים התחברו"

בנתניה מרוצים אחרי ה-1:2 על הפועל ירושלים: "סוף סוף התחלנו את הליגה". מחמאות למחליפים, דיומנדה הרשים: "פוטנציאל אדיר". וגם: פציעת חוואדגיאני

שחקני מכבי נתניה חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (אורן בן חקון)

עד לפני שבוע וקצת, מכבי נתניה הייתה במשבר: הקבוצה של יוסי אבוקסיס, הייתה עם מאזן של שלושה הפסדים משלושה משחקים ואפילו הייתה קרובה להפסיד לעירוני טבריה. אלא שהיהלומים, הצליחו לצבור שלוש נקודות בתום מהפך וגם אמש (שבת), הם הראו הרבה אופי כשחזרו מפיגור מול הפועל ירושלים בדרך לניצחון שני ברציפות, 1:2.

כמו בשבוע שעבר, גם כשפיגרה, נתניה לא ויתרה: למרות מחצית ראשונה טובה יותר, היהלומים ספגו וידעו להגיב. יוסי אבוקסיס חזר למערך של חמישה שחקני הגנה ושוב קיבל תרומה משמעותית מהמחליפים שלו, במיוחד ממקסים פלקושצ'נקו שלא היה כשיר לחלוטין ומווילסון האריס, שכבש שער שלישי בשני משחקים ופתאום נתניה מרוחקת כבר נקודה מהמקום השישי. גם מתיאוס דאבו התכבד בשער בכורה.

"אפשר להגיד שסוף סוף התחלנו את הליגה, אבל אנחנו צריכים להמשיך בכוח”, אמרו במועדון, “מאז שהתחברו שלושת הזרים, אנחנו נראים הרבה יותר טוב, אבל אנחנו חייבים להמשיך ככה ולנצח את סכנין, כדי לצאת לפגרה במומנטום טוב”.

חגיגות בנתניה (אורן בן חקון)חגיגות בנתניה (אורן בן חקון)

מי שעוד נכנס כמחליף והותיר רושם חיובי הוא קשר הרכש, ג'וניור דיומנדה, שבפחות מחצי שעה על המגרש הספיק לבלוט. "הוא פוטנציאל אדיר שעדיין לא בכושר, אבל יש לו דברים מיוחדים", אמרו בנתניה. לוקאס פראיזו שוב לא היה בסגל, כשכמוהו גם סאהר תאג'י, ונראה שהשניים לא ממש בתוכניות של המאמן.

הבשורה הפחות טובה, מגיעה מכיוונו של הבלם סאבה חוואדגיאני, שנפצע בברכו לקראת הסיום ובמועדון חוששים מפגיעה חמורה ברצועה. האחרון מירר בבכי בסיום ויעבור צילום, כאשר למרות שכרגע בנתניה הגדירו את הפציעה כחבלה, האבחנה הראשונית היא פחות חיובית.

