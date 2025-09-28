יום ראשון, 04.01.2026 שעה 00:10
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"תורג'מן שינה את המשחק, הלהיב בכל נגיעה"

הישראלי סיים כ-MVP של ההתמודדות אחרי שנכנס כמחליף, כבש ובישל בבכורה בניו אינגלנד, בארה"ב לא נותרו אדישים: "הדליק מיד את הקהל, בישול מבריק"

|
דור תורג'מן (IMAGO)
דור תורג'מן (IMAGO)

הבכורה של דור תורג'מן ב-MLS זכתה לסיקור נרחב בתקשורת האמריקאית, ובמילים פשוטות, היא הייתה חלומית. החלוץ הישראלי של ניו אינגלנד רבולושן עלה מהספסל במחצית השנייה, ובתוך פחות מ-20 דקות סיפק גול ובישול שקבעו 0:2 על אטלנטה יונייטד, בדרך לתואר ה-MVP של המשחק: “שמח לכבוש בבכורה שלי”, סיכם החלוץ בקצרה.

באתר ’Yahoo’ החמיאו: "דור תורג'מן כבש בהופעת הבכורה שלו והוסיף בישול לליאו קמפאנה שלוש דקות לאחר מכן, כדי להוביל את ניו אינגלנד לניצחון 0:2. הקהל קיבל את מה שחיכה לו, שער ראשון מהישראלי שנכנס בדקה ה-56, ובישול מבריק נוסף בהתקפת מעבר".

בפרשנות בארצות הברית הדגישו את הניצוץ שהביא עמו תורג'מן ברגע שנכנס: "הישראלי הבין-לאומי הדליק מיד את הקהל בכל נגיעה בכדור. בדקה ה-72, אחרי מסירה של קרלס חיל, הוא הטעה ימינה, פרץ שמאלה וכבש את שער הבכורה שלו. שלוש דקות אחר כך כבר רשם את הבישול הראשון שלו".

דור תורגדור תורג'מן (IMAGO)

גם ב-Washington Post ציינו בהתלהבות: "דור תורג'מן כבש ובישל בבכורה, והוביל את הרבולושן לניצחון 0:2. לאחר שעלה מהספסל, הוא שינה את המשחק עם שער יפהפה ובישול מהיר לקמפאנה".

תורג'מן סיים עם שורה סטטיסטית מרשימה: שער, בישול, 3 מצבים שיצר, 15 נגיעות, 7 מסירות מוצלחות מתוך 7 שמסר, ניצח ב-3 מ-6 מאבקים על הדשא וסחט שתי עבירות.

התקשורת האמריקאית מתארת את תורג'מן ככוכב שנכנס ישר לעניינים, עם דריבלים, מהלכים מסוכנים ורגעי קסם שמרמזים על פוטנציאל גדול בליגה. ניו אינגלנד אולי כבר לא בתמונה של הפלייאוף, אבל נדמה שהבכורה של הישראלי הצעיר הפכה לאחת מנקודות האור של העונה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */