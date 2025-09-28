"קרן האור של אייאקס", "בקבוק הקטשופ נפתח"

אוסקר גלוך ממשיך למשוך תשומת לב בהולנד. הקשר הישראלי היה אחד מגיבורי הניצחון 1:2 של אייאקס על נאק ברדה, עם שער שני במדי המועדון והראשון באצטדיון יוהאן קרויף ארנה. בראיונות לאחר המשחק הוא לא הסתיר את שביעות רצונו מהיכולת האישית, אך גם הבהיר כי מבחינתו הקבוצה חייבת להשתפר.

התקשורת ההולנדית שיבחה את גלוך במיוחד. בכתבות שפורסמו לאחר המשחק הוא הוגדר "קרן האור של אייאקס". ב"טלחרף" נכתב: "אייאקס הייתה חלשה בצורה מפתיעה מול נאק ברדה, אבל ניצחה בזכות גלוך וטיילור. הישראלי כבר כבש מול פ.ס.וו, והפעם הוסיף שער מוקדם אחרי הכנה נהדרת של טיילור וגודץ. נדמה שלאחר השער ההוא נפתח אצלו בקבוק הקטשופ", ביטוי מוכר בהולנד להתפוצצות התקפית.

"אני מאוד שמח על השער", פתח גלוך בראיון ל־ESPN. "זה לא היה משחק קל, שיחקנו נגד קבוצה חזקה מאוד. בסופו של דבר שלוש הנקודות הן הדבר הכי חשוב. אני שמח מהיכולת שלי, כמובן, אבל אני חושב שאנחנו עדיין צריכים להשתפר כדי לנצח משחקים כאלה בתוצאות גדולות יותר".

אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

על הביקורת מהיציעים אמר גלוך: "אני יכול להבין את זה. כמו שאמרתי, זה לא היה משחק קל. אולי היה לנו יום רע, אבל זה קורה. נמשיך קדימה ויש לנו משחק קשה בליגת האלופות נגד מארסיי. בסופו של דבר שלוש הנקודות הן הכי חשובות".

נבחר למצטיין המשחק: עוד שער לאוסקר גלוך

הישראלי פתח לראשונה מאז פגרת הנבחרות ושיחק 80 דקות. הוא שיחק תחילה בעמדת ה־10 ולאחר מכן כחלוץ, והדגיש: "אני תמיד רוצה לשחק, לא משנה באיזו עמדה. במחצית הראשונה שיחקתי כעשר, ובשנייה הייתי חלוץ. הייתי שמח בשתי העמדות. זה הכי חשוב, לשחק, והמאמן החליט שאפתח כעשר. קיבלנו שלוש נקודות, ובפעם הבאה זה כבר יהיה טוב יותר".

לצד השער, גלוך גם היה מעורב ישירות במהלך שהוביל לשער הניצחון, והותיר רושם חזק. הוא גם הבטיח שזו רק ההתחלה מבחינתו: "העונה רק התחילה ותראו ממני עוד הרבה. מסירות, דריבלים, שערים ובישולים, הכל יגיע. אני לא דואג לגבי זה. אני רק רוצה להמשיך לשחק במועדון הנהדר הזה. זה היה שער ראשון שלי בארנה, וזה פנטסטי. אני מקווה להמשיך ככה".

אוסקר גלוך (IMAGO)

על אף ההופעה האישית המרשימה, גלוך היה גם ביקורתי: "זה לא היה קל, שיחקנו נגד קבוצה טובה מאוד. למזלנו ניצחנו בסוף וזה הדבר החשוב ביותר. אני מאוד שמח מהיכולת שלי, אבל אנחנו באמת צריכים להשתפר ולשלוט במשחקים מהסוג הזה".

בסיכום, גלוך קיבל את מרבית המחמאות באמסטרדם על ערב שבו אייאקס שוב התקשתה, אך בזכותו ובזכות טיילור הצליחה להשיג שלוש נקודות חשובות. נראה שהישראלי בן ה־21, שהולך ותופס מקום מרכזי, עדיין בתחילת הדרך, והוא עצמו מבטיח שהטוב ביותר עוד לפנינו.