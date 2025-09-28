ריאל הודתה בהפסד המוצדק, אך עדיין התלוננה

המחלוקות חוזרות לליגה הספרדית. בדרבי של מדריד, שבו ניצחה אתלטיקו מדריד 2:5 מרשים, כמו בכל משחק, היו כמה רגעים רגישים. ריאל מדריד TV הדגישה אחרי המשחק שניים מעל כולם: הפנדל שנשרק נגד ריאל מדריד ואפשרות להרחקה של אלכסנדר סורלות’ במהלך חגיגת השער שלו בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

על אף שהפרשנים בערוץ לא היו לוחמניים במיוחד כלפי תפקודו של השופט אלברולה רוחאס ואף היו מעט ביקורתיים כלפי המשחק של קבוצתו של צ’אבי אלונסו, הם הדגישו שבדרבי של 2017 לוקאס הרננדס שבר את מחיצת האף של סרחיו ראמוס בתוך הרחבה ולא נשרק פנדל.

“אנחנו לא יכולים להצדיק את המשחק הגרוע ביותר של ריאל מדריד עד כה העונה, אבל איננו מתעלמים מעיוות ההשוואה מ־2017 שבו סרחיו ראמוס ירד מהמגרש עם מחיצת אף שבורה, מדמם קשות, ולא נשרק פנדל. היום, באותה סיטואציה, כן נשרק פנדל. אלו הקריטריונים, זה קשור בנגריירה וכל מה שקורה עם הסטנדרטים השונים של השופטים כשמדובר בשריקות לריאל או נגד ריאל”.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

שופט העבר בלה ליגה, מתאו לאוס, טען שמבחינתו המהלך לא יכול היה להיות פנדל, שכן ארדה גולר הרים את הרגל מבלי לראות את ניקו גונסאלס, והשחקן הטורקי נגע ראשון בכדור. השופט הבין-לאומי לשעבר הודה שהוא חשב שהמהלך יסתיים בכדור חופשי עקיף בתוך הרחבה לטובת אתלטיקו מדריד. הוא גם הסביר מדוע החלוץ הנורבגי לא היה צריך להיות מורחק על חגיגת השער שלו: “השכל הישר צריך לגבור. צריך לפרש את זה, ואם מסתכלים מקרוב, יש שם מדרגות. החוק הזה נועד למעשה למנוע סכנה לאוהדים באמצעות פעולות שיכולות לשבור את היציעים”.

עבור ריאל מדריד TV, ההסברים של לאוס לא היו מספיקים: “ברור שזה שטות, אבל לפי החוקים, סורלות’ היה צריך להיות מורחק. החוקים אומרים: ‘זה כרטיס צהוב כשנכנסים ליציעים או מקיימים מגע פיזי עם אוהדים (טיפוס או חיבוק אוהדים)’. זה בדיוק מה שסורלות’ עשה. זו שטות? כן. החוקים אומרים את זה? כן. מעבר לשתי ההחלטות השגויות הללו נגד ריאל מדריד, אני עם צ’אבי אלונסו. אני חושב שגם בלי ההחלטות האלה, ריאל מדריד הייתה מפסידה”.