יום ראשון, 28.09.2025 שעה 09:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
108-77אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

ריאל הודתה בהפסד המוצדק, אך עדיין התלוננה

הערוץ הרשמי של המועדון סבור שהפנדל של גולר היה יכול להתפרש כמשחק מסוכן, ובמקרה כזה היה צריך להישרק כדור חופשי עקיף. וגם: ההשוואה למקרה ראמוס

|
ארדה גולר גורם לפנדל (IMAGO)
ארדה גולר גורם לפנדל (IMAGO)

המחלוקות חוזרות לליגה הספרדית. בדרבי של מדריד, שבו ניצחה אתלטיקו מדריד 2:5 מרשים, כמו בכל משחק, היו כמה רגעים רגישים. ריאל מדריד TV הדגישה אחרי המשחק שניים מעל כולם: הפנדל שנשרק נגד ריאל מדריד ואפשרות להרחקה של אלכסנדר סורלות’ במהלך חגיגת השער שלו בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

על אף שהפרשנים בערוץ לא היו לוחמניים במיוחד כלפי תפקודו של השופט אלברולה רוחאס ואף היו מעט ביקורתיים כלפי המשחק של קבוצתו של צ’אבי אלונסו, הם הדגישו שבדרבי של 2017 לוקאס הרננדס שבר את מחיצת האף של סרחיו ראמוס בתוך הרחבה ולא נשרק פנדל.

“אנחנו לא יכולים להצדיק את המשחק הגרוע ביותר של ריאל מדריד עד כה העונה, אבל איננו מתעלמים מעיוות ההשוואה מ־2017 שבו סרחיו ראמוס ירד מהמגרש עם מחיצת אף שבורה, מדמם קשות, ולא נשרק פנדל. היום, באותה סיטואציה, כן נשרק פנדל. אלו הקריטריונים, זה קשור בנגריירה וכל מה שקורה עם הסטנדרטים השונים של השופטים כשמדובר בשריקות לריאל או נגד ריאל”.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

שופט העבר בלה ליגה, מתאו לאוס, טען שמבחינתו המהלך לא יכול היה להיות פנדל, שכן ארדה גולר הרים את הרגל מבלי לראות את ניקו גונסאלס, והשחקן הטורקי נגע ראשון בכדור. השופט הבין-לאומי לשעבר הודה שהוא חשב שהמהלך יסתיים בכדור חופשי עקיף בתוך הרחבה לטובת אתלטיקו מדריד. הוא גם הסביר מדוע החלוץ הנורבגי לא היה צריך להיות מורחק על חגיגת השער שלו: “השכל הישר צריך לגבור. צריך לפרש את זה, ואם מסתכלים מקרוב, יש שם מדרגות. החוק הזה נועד למעשה למנוע סכנה לאוהדים באמצעות פעולות שיכולות לשבור את היציעים”.

עבור ריאל מדריד TV, ההסברים של לאוס לא היו מספיקים: “ברור שזה שטות, אבל לפי החוקים, סורלות’ היה צריך להיות מורחק. החוקים אומרים: ‘זה כרטיס צהוב כשנכנסים ליציעים או מקיימים מגע פיזי עם אוהדים (טיפוס או חיבוק אוהדים)’. זה בדיוק מה שסורלות’ עשה. זו שטות? כן. החוקים אומרים את זה? כן. מעבר לשתי ההחלטות השגויות הללו נגד ריאל מדריד, אני עם צ’אבי אלונסו. אני חושב שגם בלי ההחלטות האלה, ריאל מדריד הייתה מפסידה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */