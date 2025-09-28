"בלתי נתפס, בלתי נסלח. אלונסו התרסק כמאמן"

בספרד לא חסכו במילים קשות לאחר התבוסה 5:2 של ריאל מדריד בדרבי במטרופוליטנו, ובעיקר ב’אס’, שם נכתבה ביקורת חריפה על היכולת של הלבנים. העיתון המדרידאי קבע שהבלאנקוס הציגו משחק מחפיר, חסר נשמה ותשוקה, ושחלק מהשחקנים פשוט לא ראויים ללבוש את החולצה הלבנה.

ב’אס’ טענו: "השפלה. חסרה לריאל גאווה, אתלטיקו ניצחה בכל המאבקים, בכדורים החוזרים, ובאוויר. בלתי מתקבל על הדעת. היו רגעים קשים, שתי האליפויות שהלכו לאיבוד בטנריפה, הגמר בפאריס מול ליברפול ב־1981, ה־5:0 של בארסה של פפ גווארדיולה מול ריאל של מוריניו, דו קרב הפנדלים הארור מול באיירן בברנבאו... אבל לעיתים רחוקות הייתה תחושת השפלה כמו זו”.

“בלתי נתפס לקבל חמישייה בדרבי. זה היה אחר צהריים ארור. לקבל חמישייה מאתלטיקו הדועכת של צ’ולו זה מביך. חסר תקדים. אין תירוצים. גם לא לשיפוט, למרות שסורלות’ יכול היה לקבל צהוב שני על החגיגה ושעל גולר היה פנדל. אבל כשמשחקים בלי מתח, במה אפשר להיאחז? אתלטיקו ניצחה כאילו ההגנה והשוער של ריאל היו בובת קרטון. מעבר לכך, צ’אבי אלונסו, שהרשים עד כה, עבר התרסקות כמאמן".

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

גם ההרכב והבחירות של המאמן צ’אבי אלונסו ספגו אש. "בלינגהאם, בהרכב. נעלם. לא היה קיים. הוא לא היה כשיר לפתוח. ומסטנטואונו נכנס מאוחר וסיים מיואש. שחקן פועלים כמוהו היה חייב לפתוח. זה היה ברור. קל לדבר אחרי שזה קורה, אבל לא במקרה הזה”.

הכאב של האוהדים בלט במיוחד וב’אס’ צוין: "האוהדים לא מגיע להם דבר כזה. לא אכפת לי אם יגידו שאני פופוליסט, אבל אם לא אומר את זה אתפוצץ. ביום שישי הייתי עם אוהדי ריאל שחוגגים, ובצדק, את זכרו של חואניטו. חואניטו היה יכול לנצח או להפסיד בדרבי, אבל אף פעם לא הוריד את הראש ולא ויתר. ובטח שלא ספג חמישייה. בלתי נסלח".

בעיתון שילבו גם את קולות הקוראים, שתקפו את ההרכב, את מרכז השדה ואת המאמן. בין היתר נכתב: "בלי קישור, אין תהילה. הניצחון של אתלטיקו מוצדק. לריאל אין עושה משחק והשחקנים חסרי עוקץ. אסור שזה יקרה שהם מסיימים כל התקפה ברחבה שלנו וזוכים בכל הכדורים החוזרים. כל עוד ויניסיוס ואמבפה משחקים יחד, ריאל מדריד לא תזכה בכלום. קורטואה יגרום למשקוף ליפול עליו יום אחד. איך ייתכן ששוער בגובה שני מטרים מקבל בעיטה מהרחבה ולא יוצא לעצור? ריאל מדריד הזאת נשארה רק עם סבאיוס בקישור שמבין כדורגל. השאר, חוץ מגולר, הם סתם קאסמירואים, חזקים פיזית ובלי מושג בכדורגל. והמאמן עושה את אותן טעויות כמו אנצ’לוטי".

אלונסו ומסטנטואונו (IMAGO)

עוד צוטטו אוהדים שהצביעו על חוסר מחויבות, סגל לא מאוזן ותכנון לקוי: "כאוהד ריאל מדריד אני מאוכזב מאוד מהקבוצה ובמיוחד מהמאמן. לא ציפיתי לזה: חסרי נשמה, בלי רעיונות, נתונים לחסדי היריבה. אם זה לא יהפוך לנקודת מפנה, אנחנו בצרות. הקישור של מדריד עלוב. איבדו שני סמלים היסטוריים ולא החתימו אף אחד. גווארדיולה מאבד שניים ומביא חמישה. הקבוצה של צ’אבי אלונסו חסרת אופי, חסרת נשמה, חסרת משחק וחסרת מודעות לחולצה שהיא לובשת. זו הייתה חרפה אמיתית. חזרנו להרגלים הישנים. כשמגיעה יריבה גדולה, ריאל מדריד נעלמת. המאמן לא משנה כלום: אין אומץ, אין כיוון. הקבוצה שידרה תדמית נוראית, תכנון לקוי והחילופים לא נכונים. השחקנים לא הראו רמה נדרשת, טעויות, איבודים, הגנה רעה, אסון שלם".

גם בתחנת הרדיו "קרוסל" הצטרפו למקהלת הביקורת. תומאס רונסרו הודה: "אי אפשר להכחיש את מה שאנחנו רואים במגרש. בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה". אנטון מיאנה הוסיף: "חדר ההלבשה תחת זכוכית מגדלת, וגם המאמן. אלונסו לא הצליח לא בהרכב, לא בחילופים ולא במסיבת העיתונאים. ריאל מדריד לא מרשה לעצמה תקופות בנייה או הפסדים כאלה בלי השלכות". ואילו אנטוניו רומרו סיכם: "השחקנים לא ניצחו שום מאבק, לא שמו אינטנסיביות, ואם לאתלטיקו היה היום חלוץ נוסף ברמה של אמבפה, התוצאה הייתה היסטורית".

קיליאן אמבפה מאוכזב (IMAGO)

כך, במקום חגיגה לבנה, הדרבי הפך לכתם גדול על העונה של ריאל מדריד, ובעיתוני ספרד, ובמיוחד ב’אס’, הבהירו שאין דרך להמעיט בחומרת ההשפלה.