מסטנטואונו איבד את העשתונות עם בעיטה ליציע

בדקות הסיום של הדרבי בין אתלטיקו מדריד לריאל מדריד נרשמו רגעים מתוחים. הקבוצה של דייגו סימאונה הביסה בצורה משכנעת את החבורה של צ'אבי אלונסו, שהנחילה ללבנים את ההפסד הראשון שלהם בליגה העונה עם תבוסה כואבת במטרופוליטנו, 5:2.

זה היה משחק שהתאפיין בשליטה ברורה של המארחת, בעוד ריאל ידעה להבריק לרגעים בלבד, מה שלא הספיק מול אתלטיקו שיצרה מצבים ללא הפסקה. המתח ניכר לכל אורך המשחק, ובעיקר בדקות הסיום.

תחילה היה זה ויניסיוס שהתקרב לקוקה בעוד הקפטן של אתלטיקו שכב על הדשא, ואמר לו משהו שהוביל לעימות מילולי. השניים החליפו קללות במשך כמה דקות, אך בסופו של דבר האירוע לא הסלים.

מי שגנב את ההצגה בסיום היה פרנקו מסטנטואונו. הארגנטינאי משך את גלאן בעבירה, ומיד לאחר מכן שיגר את הכדור ליציע של אתלטיקו מדריד. המהלך הזה עורר את זעמם של אוהדי אתלטיקו והשחקנים, כשמספר מחבריו לקבוצה נאלצו למשוך אותו לאחור.

זו הייתה הוכחה ברורה לתסכול, והעניין זכה לגינוי מיד על ידי פרשני הרדיו. "מסטנטואונו הוא מביש. הוא בעט כדור שיכול היה לפגוע במישהו ביציע", אמר אנטוניו רומרו ב־’SER’. "זה פגע בילד קרוב לפנים, ילד שלבש כחול, ולכן האנשים ליד הספסל של צ'ולו היו כל כך עצבניים", הוסיף אנטון מיאנה.

צ'אבי אלונסו התייחס במסיבת העיתונאים גם לאירוע וגם לעימותים מול הילדים שמעבירים כדורים: "אנחנו לא נשתמש בפרט אחד כתירוץ למה שקרה במשחק, אבל זה היה ברור. התסכול נובע יותר מכך שלא היינו במיטבנו, וזו חייבת להיות תחושת כאב שננצל כדי לצמוח ממנה".