ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
108-77אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

מסטנטואונו איבד את העשתונות עם בעיטה ליציע

הארגנטינאי של ריאל עלה במחצית השנייה בדרבי והתעצבן בדק' הסיום, כשבעט את הכדור ליציע שבו ישבו אוהדי אתלטיקו מדריד: "מביש, פגע בילד ליד הפנים"

|
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

בדקות הסיום של הדרבי בין אתלטיקו מדריד לריאל מדריד נרשמו רגעים מתוחים. הקבוצה של דייגו סימאונה הביסה בצורה משכנעת את החבורה של צ'אבי אלונסו, שהנחילה ללבנים את ההפסד הראשון שלהם בליגה העונה עם תבוסה כואבת במטרופוליטנו, 5:2.

זה היה משחק שהתאפיין בשליטה ברורה של המארחת, בעוד ריאל ידעה להבריק לרגעים בלבד, מה שלא הספיק מול אתלטיקו שיצרה מצבים ללא הפסקה. המתח ניכר לכל אורך המשחק, ובעיקר בדקות הסיום.

תחילה היה זה ויניסיוס שהתקרב לקוקה בעוד הקפטן של אתלטיקו שכב על הדשא, ואמר לו משהו שהוביל לעימות מילולי. השניים החליפו קללות במשך כמה דקות, אך בסופו של דבר האירוע לא הסלים.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

מי שגנב את ההצגה בסיום היה פרנקו מסטנטואונו. הארגנטינאי משך את גלאן בעבירה, ומיד לאחר מכן שיגר את הכדור ליציע של אתלטיקו מדריד. המהלך הזה עורר את זעמם של אוהדי אתלטיקו והשחקנים, כשמספר מחבריו לקבוצה נאלצו למשוך אותו לאחור.

זו הייתה הוכחה ברורה לתסכול, והעניין זכה לגינוי מיד על ידי פרשני הרדיו. "מסטנטואונו הוא מביש. הוא בעט כדור שיכול היה לפגוע במישהו ביציע", אמר אנטוניו רומרו ב־’SER’. "זה פגע בילד קרוב לפנים, ילד שלבש כחול, ולכן האנשים ליד הספסל של צ'ולו היו כל כך עצבניים", הוסיף אנטון מיאנה.

צ'אבי אלונסו התייחס במסיבת העיתונאים גם לאירוע וגם לעימותים מול הילדים שמעבירים כדורים: "אנחנו לא נשתמש בפרט אחד כתירוץ למה שקרה במשחק, אבל זה היה ברור. התסכול נובע יותר מכך שלא היינו במיטבנו, וזו חייבת להיות תחושת כאב שננצל כדי לצמוח ממנה".

