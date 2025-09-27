אליניב ברדה: מקום ראשון? זה רק מחזור חמישי

זה הלך קשה, אבל הפועל תל אביב הצליחה להשיג שלוש נקודות גם הערב (שבת), במסגרת המחזור החמישי בליגת העל, אחרי ניצחון 0:1 קטן-גדול על הפועל חיפה משער של רוי קורין בדקות הסיום.

מאמן האדומים, אליניב ברדה, אמר בסיום: “היו פה רגעים קשים, אבל אני חושב שהיה משחק טוב מאוד שלנו. המון הזדמנויות, אבל לקינו בקבלת החלטות בשליש האחרון. ייצרנו מצבים, בכדורגל תמיד התסריט שאתה שולט אתה יכול לקבל את השער מאחורה וזה כמעט קרה בפנדל, שמח שאסף צור השאיר אותנו במשחק.

זה מחזור חמישי, אנחנו מנסים לשמר את האינטנסיביות והקצב, ואני שמח שיש לנו את האפשרות לעשות את השינויים במחצית שמשפיעים”.

ברדה: צריכים לדעת להרוג משחקים

על החילופים: “היו חסרים לנו שחקני הכרעה, אז הכנסנו צמד שחקנים מהספסל, יש לנו חמישה שחקנים היום שלא היו בסגל ועשו אימון ברמה יוצאת מהכלל. לפעמים הדברים האלו נראים סתם מהצד, אבל החמישייה שהתאמנה לפני המשחק, הרוויחה את המקום שלה. מצד שני, אלו שעל הדשא צריכים לשמור תמיד על רמה גבוהה”.

רוי קורין בטירוף (רדאד ג'בארה)

כובש שער הניצחון, רוי קורין, התרגש לאחר המשחק: “משחק ראשון שלי בליגה העונה, עברתי חודשיים קשים, ואני עובד מאוד קשה, נושך שפתיים ורק מחכה לחזור. אני הכי שמח בעולם שחזרתי וניצחנו עם שער נקי. אני שמח שכבשתי, שזה קרה היום סוף סוף.

על המקום הראשון: “התחושות טובות. אנחנו עובדים מאוד קשה כל השבוע, הפועל באר שבע זה משחק חשוב אבל כל משחק חשוב. אנחנו מחויבים ואנחנו שמחים שאנחנו כרגע בתקופה טובה ורוצים להמשיך את זה כמה שיותר”.

על המקום הראשון, לפני הפועל באר שבע: “יש לנו הרגשה טובה אחרי המשחק היום. מקום ראשון או לא, אנחנו מחזור חמישי. זה כן נותן דחיפה, צריכים להמשיך באותה הדרך. אם היה נכנס הפנדל, יכול להיות שהיינו מדברים אחרת”.

גל אראל (עמרי שטיין)

גם מאמן המפסידה גל אראל התייחס למשחק: “חצי ראשון היה פחות טוב, ידענו שבחצי השני הם ידחפו שחקנים והמשחקים יהיה יותר פתוח. הגענו למצבים והחמצנו פנדל, פנדל קצת לא כיף, אבל ממשיכים קדימה. אם יש דבר שאני שונא זה לצאת עם המחמאות, כקבוצה אני לא רוצה שהדפוס אצלנו יהיה שנשחק טובו לא ניקח נקודות”.

על הפנדל המוחמץ: “הדברים מאוד ברורים, תמיר ארבל זה הבועט הראשון שלנו. טבעי שיש שחקנים שמרגישים במשחק וביקשו, אבל הדברים היו מאוד ברורים”.

על המטרות: “אני חושב שזה שלב מאוד מוקדם בעונה, אנחנו קבוצה חדשה שמתגבשת ונראית טוב יותר ממשחק למשחק. המטרה היא כרגע לקחת כמה שיותר נקודות. בשבוע הבא יש לנו משחק שהוא צומת בשבילנו, ונעשה הכל לקחת שלוש נקודות”.