ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
107-76אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
311-26אוביידו18
316-37ג'ירונה19
211-56מיורקה20

"אלברס ספקטקולרי", "קוקה - ברכה לסימאונה"

בספרד הרעיפו שבחים על החלוץ שכבש צמד אדיר ב-2:5 בדרבי ועל הקשר שבישל, ביקורת על אלונסו: "היה מוזר מאוד שגולר הוחלף ובלינגהאם נשאר על המגרש"

|
חוליאן אלברס. הכוכב הגדול של אתלטיקו דאג למהפך (IMAGO)
חוליאן אלברס. הכוכב הגדול של אתלטיקו דאג למהפך (IMAGO)

נוקאאוט בצבעי אדום ולבן בדרבי של מדריד. בתום משחק פנטסטי, אתלטיקו של צ’ולו סימאונה חגגה במטרופוליטנו על חשבון ריאל, עם 2:5 אדיר, במה שהיה איבוד הנקודות הראשון של היריבה העירונית העונה.

בכך, אתלטיקו ממשיכה את השליטה הכמעט מוחלטת שלה במשחקי הדרבי בליגה במטרפוליטנו, כאשר הפעם האחרונה שריאל ניצחה באצטדיון של היריבה העירונית היה לפני שלוש שנים בדיוק – ב-18 בספטמבר 2022.

אגב, זו הפעם הראשונה שאתלטיקו כובש חמישייה במשחק רשמי מול ריאל מדריד מאז 1950. 

היסטורי! אתלטיקו מפרקת 2:5 את ריאל בדרבי

מי שגרף את מירב המחמאות הוא כמובן חוליאן אלברס, חלוצה של אתלטיקו מדריד. הארגנטינאי כבש צמד, כולל שער בכדור חופשי אדיר שלמעשה סגר עניין. “פשוט ספקטקולרי” נכתב על אלברס במארקה, שם הוסיפו: “הוא שחקן בעל שם עולמי, מצליח לשפר כל מקום שהוא משחק בו. כוכב המשחק, ללא צל של ספק”. 

מי שעוד זכה להרבה מחמאות בתקשורת הספרדית היה קשר אתלטיקו מדריד, קוקה, שבישל לסורלות’ את שער השוויון במחצית הראשונה. לראות את הגרסה הזאת של קוקה, כשאף אחד לא ציפה לכך, זה פשוט תענוג” נכתב ב’אס’.

עוד נכתב על קוקה: “נכון, הוא לא כשיר לשחק בכל דקה של כל משחק, רחוק מזה, ויש מצבים מסוימים במשחק שחורגים מיכולתו. אבל האינטליגנציה הטקטית שלו מעניקה לו יתרון עצום. הוא תמיד יודע איפה למקם את עצמו ולא נותן לכדור להישאר אצלו. כל חברי הקבוצה יודעים שאם הם בצרה עם הכדור, קוקה יופיע כדי לבקש אותו. קוקה הוא ברכה עבור סימאונה”.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

מנגד, ב’אס’ ביקרו את ההחלטה של מאמן ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, להוריד לספסל את ארדה גולר כבר בדקה ה-59. הטורקי אמנם גרם לפנדל, אך לפני כן, היה הטוב בשחקני ריאל מדריד, עם בישול גדול לאמבפה ושער. “החילוף של גולר היה מוזר, בהתחשב בזה שבלינגהאם נשאר על המגרש. הכרטיס הצהוב שקיבל לא אמור היה להשפיע עליו” נכתב. 

בספרד גם הסבירו את הפנדל שביצע גולר וטענו כי מדובר בהחלטה נכונה: “משחק מסוכן הוא תמיד בלי מגע; ברגע שיש מגע – זה הופך לעבירה ישירה. מאחר שהיה מגע, מדובר בכדור חופשי ישיר ופנדל".

