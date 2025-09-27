יום שבת, 03.01.2026 שעה 00:48
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

דורטמונד גברה על מיינץ, 4:6 לפרנקפורט בחוץ

הצהובים ניצחו 0:2 ששם אותם מאחורי באיירן, כשהנשרים במשחק משוגע מול מנשנגלדבאך. 1:2 ללברקוזן על סא. פאולי, 0:1 קטן ללייפציג על וולפסבורג בבית

|
קארים אדיימי נאבק (IMAGO)
קארים אדיימי נאבק (IMAGO)

המחזור החמישי בבונדסליגה המשיך היום (שבת) עם לא מעט משחקים מעניינים. דורטמונד ניצחה במשחק חוץ לא פשוט במיינץ, באייר לברקוזן המשיכה להתאושש עם ניצחון על סט. פאולי, לייפציג גברה על וולפסבורג, והיידנהיים יצאה עם ידה על העליונה מול אוגסבורג.

מיינץ – דורטמונד 2:0

הקבוצה של ניקו קובאץ׳ הגיעה למשחק בכושר טוב אחרי הניצחון ביום ראשון האחרון על וולפסבורג. היום, היא הצליחה לסגור את הסיפור די מוקדם, כשדניאל סבנסון העלה אותה ליתרון בדקה ה-27, וקארים אדיימי הנהדר עשה את ה-0:2 חמש דקות להפסקה. רובין זטנר השאיר את המארחת בעשרה שחקנים בדקה ה-67, מה שהקשה על סיכוייה לחזור להתמודדות.

בורוסיה מנשנגלדבאך – פרנקפורט 6:4

המשחק המשוגע של היום. האורחת השתוללה מפתיחת המשחק עם לא פחות מחמישייה במחצית הראשונה כשרובין קוך, אנסגאר קנאוף, ג’ונתן בורקארדט, פארס צ’איבי וצ’אן אוזון כבשו. קוך השלים צמד בדקה ה-47, כשהמארחת הצליחה לצמק בצורה יחסית מרשימה בהמשך משערים של ינס קאסטרופ, האריס טאבקוביץ’, יאניק אנגלהארדט וגרנט רנוס בדרך ל-6:4 בסיום. פרנקפורט בצמרת עם 9 נקודות, מנשנגלדבאך אחרונה בליגה עם 2 בלבד.

סט. פאולי – באייר לברקוזן 2:1

הקבוצה האורחת פתחה את העונה לא טוב במיוחד, אחרי שמאמנה אריק טן האח כזכור פוטר מהר מאוד. היא המשיכה את ההתאוששות שלה היום, כשהצליחה לנצח הודות לשערים של אדמונה טאפסובה (25׳), וארנסט פוקו בדקה ה-58. האוקה וואהל איזן רק זמנית.

וולפסבורג – לייפציג 1:0

בעוד משחק מסקרן, הקבוצה של אולה וורנר גברה על הירוקים, בניצחון חשוב שמעלה אותה למקום השלישי, רק מאחוריי באיירן מינכן ודורטמונד. יוהאן בקאיוקו כבש את השער היחידי בדקה השמינית, כשכריסטוף באומגרטנר החמיץ פנדל ופספס את ההזדמנות להעלות את קבוצתו ל-0:2.

היידנהיים – אוגסבורג 1:2

במשחק בין שתי הקבוצות הצנועות מתחתית הטבלה בגרמניה, הייתה זו הקבוצה המארחת שיצאה עם ידה על העליונה. מיקל קאופמן העלה אותה ליתרון שתי דקות לפתיחת המחצית השנייה, כשסירלוד קונטה הכפיל שבע דקות לאחר מכן. פיליפ טייץ כבש את השער היחידי של האורחת לקראת שריקת הסיום.

