דורטמונד גברה על מיינץ, 4:6 לפרנקפורט בחוץ

המחזור החמישי בבונדסליגה המשיך היום (שבת) עם לא מעט משחקים מעניינים. דורטמונד ניצחה במשחק חוץ לא פשוט במיינץ, באייר לברקוזן המשיכה להתאושש עם ניצחון על סט. פאולי, לייפציג גברה על וולפסבורג, והיידנהיים יצאה עם ידה על העליונה מול אוגסבורג.

מיינץ – דורטמונד 2:0

הקבוצה של ניקו קובאץ׳ הגיעה למשחק בכושר טוב אחרי הניצחון ביום ראשון האחרון על וולפסבורג. היום, היא הצליחה לסגור את הסיפור די מוקדם, כשדניאל סבנסון העלה אותה ליתרון בדקה ה-27, וקארים אדיימי הנהדר עשה את ה-0:2 חמש דקות להפסקה. רובין זטנר השאיר את המארחת בעשרה שחקנים בדקה ה-67, מה שהקשה על סיכוייה לחזור להתמודדות.

בורוסיה מנשנגלדבאך – פרנקפורט 6:4

המשחק המשוגע של היום. האורחת השתוללה מפתיחת המשחק עם לא פחות מחמישייה במחצית הראשונה כשרובין קוך, אנסגאר קנאוף, ג’ונתן בורקארדט, פארס צ’איבי וצ’אן אוזון כבשו. קוך השלים צמד בדקה ה-47, כשהמארחת הצליחה לצמק בצורה יחסית מרשימה בהמשך משערים של ינס קאסטרופ, האריס טאבקוביץ’, יאניק אנגלהארדט וגרנט רנוס בדרך ל-6:4 בסיום. פרנקפורט בצמרת עם 9 נקודות, מנשנגלדבאך אחרונה בליגה עם 2 בלבד.

סט. פאולי – באייר לברקוזן 2:1

הקבוצה האורחת פתחה את העונה לא טוב במיוחד, אחרי שמאמנה אריק טן האח כזכור פוטר מהר מאוד. היא המשיכה את ההתאוששות שלה היום, כשהצליחה לנצח הודות לשערים של אדמונה טאפסובה (25׳), וארנסט פוקו בדקה ה-58. האוקה וואהל איזן רק זמנית.

וולפסבורג – לייפציג 1:0

בעוד משחק מסקרן, הקבוצה של אולה וורנר גברה על הירוקים, בניצחון חשוב שמעלה אותה למקום השלישי, רק מאחוריי באיירן מינכן ודורטמונד. יוהאן בקאיוקו כבש את השער היחידי בדקה השמינית, כשכריסטוף באומגרטנר החמיץ פנדל ופספס את ההזדמנות להעלות את קבוצתו ל-0:2.

היידנהיים – אוגסבורג 1:2

במשחק בין שתי הקבוצות הצנועות מתחתית הטבלה בגרמניה, הייתה זו הקבוצה המארחת שיצאה עם ידה על העליונה. מיקל קאופמן העלה אותה ליתרון שתי דקות לפתיחת המחצית השנייה, כשסירלוד קונטה הכפיל שבע דקות לאחר מכן. פיליפ טייץ כבש את השער היחידי של האורחת לקראת שריקת הסיום.