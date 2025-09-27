מרוץ איטלקי ביטל את הגעת ישראל פרמייר טק

קבוצת הרכיבה ישראל פרמייר טק לא תשתתף במרוץ ג’ירו ד’אמיליה, “מטעמי ביטחון ושלום הציבור”. המארגנים האיטלקים החליטו לבטל את הגעתה של הקבוצה הישראלית לתחרות, ככל הנראה בעקבות המחאות נגד הקבוצה בוואלטה אספניה שגררו כותרות בעולם.

המרוץ האיטלקי ג’ירו ד’אמיליה הוא בדרג ה-ProSeries, כלומר בדרג משני, והקבוצה הישראלית הייתה אמורה לקחת בו חלק החל מ-4 באוקטובר. אלא שהזמנתה של ישראל פרמייר טק בוטלה במפתיע.

מהקבוצה נמסר: “קבוצת ישראל פרמייר טק עודכנה על ידי מארגני מרוץ הג’ירו דה אמיליה כי ההזמנה של הקבוצה למרוץ בוטלה. המארגנים נימקו את החלטתם בחששות ביטחוניים בעקבות איומים בהפגנות ומחאות שאיימו לשבש את קיום המרוץ”.

ההפגנה הפרו פלסטינית בוואלטה (IMAGO)

כמו כן נמסר מהקבוצה הישראלית: “אנו מבינים את האתגרים הביטחוניים שניצבו בפני מארגני המרוץ. עם זאת, אנו מצרים עמוקות על החלטתם לבטל את השתתפות הקבוצה במרוץ ורואים בכך צעד לא מקובל. אנו דוחים איומים באלימות אשר פוגעים בספורט האופניים ומאיימים על קיום מרוצים”.