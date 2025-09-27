יום ראשון, 28.09.2025 שעה 19:58
ספורט אחר  >> אופניים

מרוץ איטלקי ביטל את הגעת ישראל פרמייר טק

אחרי הסערה בוואלטה אספניה: מארגני הג’ירו ד’אמיליה הודיעו על ההחלטה "מטעמי ביטחון ושלום הציבור". בקבוצת הרכיבה הישראלית הגיבו: "צעד לא מקובל"

|
ג'ורג' בנט, ישראל פרמייר טק (IMAGO)
ג'ורג' בנט, ישראל פרמייר טק (IMAGO)

קבוצת הרכיבה ישראל פרמייר טק לא תשתתף במרוץ ג’ירו ד’אמיליה, “מטעמי ביטחון ושלום הציבור”. המארגנים האיטלקים החליטו לבטל את הגעתה של הקבוצה הישראלית לתחרות, ככל הנראה בעקבות המחאות נגד הקבוצה בוואלטה אספניה שגררו כותרות בעולם.

המרוץ האיטלקי ג’ירו ד’אמיליה הוא בדרג ה-ProSeries, כלומר בדרג משני, והקבוצה הישראלית הייתה אמורה לקחת בו חלק החל מ-4 באוקטובר. אלא שהזמנתה של ישראל פרמייר טק בוטלה במפתיע.

מהקבוצה נמסר: “קבוצת ישראל פרמייר טק עודכנה על ידי מארגני מרוץ הג’ירו דה אמיליה כי ההזמנה של הקבוצה למרוץ בוטלה. המארגנים נימקו את החלטתם בחששות ביטחוניים בעקבות איומים בהפגנות ומחאות שאיימו לשבש את קיום המרוץ”.

ההפגנה הפרו פלסטינית בוואלטה (IMAGO)ההפגנה הפרו פלסטינית בוואלטה (IMAGO)

כמו כן נמסר מהקבוצה הישראלית: “אנו מבינים את האתגרים הביטחוניים שניצבו בפני מארגני המרוץ. עם זאת, אנו מצרים עמוקות על החלטתם לבטל את השתתפות הקבוצה במרוץ ורואים בכך צעד לא מקובל. אנו דוחים איומים באלימות אשר פוגעים בספורט האופניים ומאיימים על קיום מרוצים”.

