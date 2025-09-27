יום שבת, 27.09.2025 שעה 20:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"הכי איכותי", "מטורף שהיה בספסל עד עכשיו"

בהולנד מתלהבים מהקשר הישראלי שכבש את שערו השני ברצף כשהעלה את אייאקס ליתרון מול נאק ברדה: "רואים שיש לו חוש לשערים", מאמנו: "בשביל זה הגיע"

|
אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)
אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)

נפתח לו. אוסקר גלוך פתח הערב (שבת) בהרכב של אייאקס מול נאק ברדה, כאשר כבר בדקה הרביעית, הישראלי העלה את קבוצתו ליתרון אחרי מהלך נפלא שהתחיל ברגליים שלו במרכז המגרש, והסתיים בבעיטה חדה לרשת ממרכז הרחבה, בדרך לניצחון 1:2.

“סיומת ברמה גבוהה, אפשר לראות שיש לו חוש לשערים” נכתב על גלוך בהולנד. “מטורף שהוא היה על הספסל עד עכשיו. השחקן עם היכולת האישית הגבוהה בקבוצה בוודאות”.

באחד האתרים האחרים נכתב: “גלוך לוהט ומעלה את אייאקס ליתרון עם מהלך שהתחיל ברגליים שלו, והסתיים ברגליים שלו”.

אגב, לפני המשחק, הדיווחים בהולנד סיפרו כי גלוך צפוי לפתוח בעמדת החלוץ המדומה, אלא שבסוף, הקשר הישראלי פתח בעמדת ה-10 האהובה עליו, ומאמנו, ג’ון הייטינחה, הסביר: “יהיה מעניין לראות אותו בתפקיד שלשמו הוא הגיע”.

