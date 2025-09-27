חזרה לסורה: יונייטד הפסידה 3:1 לברנטפורד

אם היה מי שחשב שהניצחון 1:2 על צ’לסי יביא איתו תפנית בעונה של השדים האדומים, הרי שנכון לרגע זה, לא כך פני הדברים. היום (שבת) הקבוצה של רובן אמורים “חזרה לסורה”, כאשר נכנעה 3:1 לברנטפורד עם הצגת יכולת חלשה במסגרת המחזור השישי של הפרמייר ליג.

איש המשחק היה ללא ספק חלוצה של ברנטפורד, איגור טיאגו. בדקה ה-8, הברזילאי ניצל את העובדה שהגנת יונייטד פשוט קפאה, ואחרי שקיבל כדור עומק גדול על 40 מטרים מג’ורדן הנדרסון, השתלט נהדר ובעט לרשת הגבוהה. בדקה ה-20, אותו טיאגו ניצל הדיפה לא מספיק טובה של אלטאי ביינדיר כדי להשלים צמד מקרוב.

עד להפסקה, בנג’מין ששקו כבר שער בכורה במנצ’סטר יונייטד, ובמחצית השנייה, השדים האדומים קיבלו הזדמנות אדירה לחזור לאחר שראיין אמבומו הוכשל ברחבה.

את הפנדל לקח ברונו פרננדש, אך הפורטוגלי החמיץ בפעם השנייה העונה בפרמייר ליג, כשנעצר על ידי קוויבין קלהר, כשמתיאס יאנסן סגר עניין בתוספת הזמן. אשר יונייטד עם שבע נקודות בלבד מתוך 18 אפשריות בפתיחת העונה הנוכחית. ברנטפורד עם מאזן זהה.