יום שבת, 27.09.2025 שעה 23:25
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
123-86קריסטל פאלאס2
114-76סנדרלנד3
117-86בורנמות'4
106-146מנצ'סטר סיטי5
102-105ארסנל6
103-105טוטנהאם7
88-116צ'לסי8
85-65פולהאם9
89-96ברייטון10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
63-35ניוקאסל15
510-56נוטינגהאם פורסט16
413-66ברנלי17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

חזרה לסורה: יונייטד הפסידה 3:1 לברנטפורד

איגור טיאגו (צמד) ויאנסן כבשו לאדומים לבנים, ששקו צימק בשער בכורה וברונו קיבל הזדמנות להשוות, אך החמיץ פנדל. השדים עם 7 מ-18 נק' בפרמייר ליג

|
דיוגו דאלו וברונו פרננדש (IMAGO)
דיוגו דאלו וברונו פרננדש (IMAGO)

אם היה מי שחשב שהניצחון 1:2 על צ’לסי יביא איתו תפנית בעונה של השדים האדומים,  הרי שנכון לרגע זה, לא כך פני הדברים. היום (שבת) הקבוצה של רובן אמורים “חזרה לסורה”, כאשר נכנעה 3:1 לברנטפורד עם הצגת יכולת חלשה במסגרת המחזור השישי של הפרמייר ליג. 

איש המשחק היה ללא ספק חלוצה של ברנטפורד, איגור טיאגו. בדקה ה-8, הברזילאי ניצל את העובדה שהגנת יונייטד פשוט קפאה, ואחרי שקיבל כדור עומק גדול על 40 מטרים מג’ורדן הנדרסון, השתלט נהדר ובעט לרשת הגבוהה. בדקה ה-20, אותו טיאגו ניצל הדיפה לא מספיק טובה של אלטאי ביינדיר כדי להשלים צמד מקרוב. 

עד להפסקה, בנג’מין ששקו כבר שער בכורה במנצ’סטר יונייטד, ובמחצית השנייה, השדים האדומים קיבלו הזדמנות אדירה לחזור לאחר שראיין אמבומו הוכשל ברחבה.

את הפנדל לקח ברונו פרננדש, אך הפורטוגלי החמיץ בפעם השנייה העונה בפרמייר ליג, כשנעצר על ידי קוויבין קלהר, כשמתיאס יאנסן סגר עניין בתוספת הזמן. אשר יונייטד עם שבע נקודות בלבד מתוך 18 אפשריות בפתיחת העונה הנוכחית. ברנטפורד עם מאזן זהה. 

איגור טיאגו (IMAGO)איגור טיאגו (IMAGO)
