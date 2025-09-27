מדליית זהב נוספת לעמי דדאון באליפות העולם

ההצגה של עמי דדאון באליפות העולם בשחייה פראלימפית המתקיימת בסינגפור נמשכת, לאחר שהשחיין הישראלי רשם מדליית זהב נוספת כשסיים במקום הראשון את משחה ה-200 מטר חופשי כשעצר את השעון על 2:44.91 דקות.

דדאון המשיך לקבע את מעמדו כאחד השחיינים הפראלימפיים המובילים בעולם, כאשר סיים את התחרות עם ארבע מדליות זהב ואחת נוספת מכסף, כשהוא קובע שני שיאים ישראלים חדשים.

המשחה של דדאון סיים עבור הנבחרת הישראלית את התחרויות באליפות העולם, והיא חוזרת עם 8 מדליות. כאמור חמש המדחליות בהן זכה דדאון, ועוד שלוש נוספות של איאד שלבי, שחווה משבר עמוק עקב מותו של אביו וחזר להתאמן רק לאחרונה, וזכה במדליות בשלושה צבעים – ארד, כסף וזהב.

נבחרת ישראל בשחייה פראלימפית (צילום: ההתאחדות הישראלית לספורט נכים)

לצד דדאון ושלבי נמצאים ורוניקה גירנקו שהגיעה למקום רביעי ב-50 מטר חזה וקבעה שיא ישראלי ב150 מעורב, יוליה גורדיצ'וק , ואריאל מליאר (מקום שמיני ב-50 חופשי). בנוסף, שני שחיינים צעירים, שזו פעם ראשונה שלהם באליפות העולם, שי בר ניצן עם שני שיאים אישיים ונועם כתב שקבע שני שיאים ישראלים במוקדמות ה-200 מעורב וב-100 חופשי והגיע למקום השישי בגמר ה-200 חופשי.



יו"ר הוועד הפראלימפי, משה מוץ מטלון, אמר: "התחלנו את השנה החדשה עם הישגים מרשימים בחתירה, בטיפוס, בטניס וכמובן בשחייה. אני מודה וגאה בשחייני הנבחרת, המאמן יעקב ביננסון והמעטפת המקצועית. תודה על התמדה, רצינות והשקעה גדולה”.

“במציאות המורכבת בה אנחנו נמצאים, כאשר אלפי פצועי מלחמה נמצאים בתחילת תהליכי שיקום, להישגי הספורטאים נוספה משמעות חשובה במיוחד - הוכחה כי ניתן לבנות דרך חדשה ומשמעותית גם לאחר הפציעה. הוועד הפראלימפי, הספורטאים והצוותים המקצועיים מייחלים ומתפללים לשובם של החטופים, לשיקום ולקבורה נאותה. בלעדיהם הגאווה והשמחה אינן שלמות".