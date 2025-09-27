יום שבת, 27.09.2025 שעה 16:01
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

מימר תירגל מערך של 3 בלמים לקראת מכבי ת"א

אבו עביד לא השלים את האימון המסכם וספק האם בכלל יהיה בסגל בני סכנין למשחק מול מכבי ת"א מחר ב-20:15: "יהיה אתגר לא קל, אבל ממשיכים את התהליך"

|
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

בלם בני סכנין, איאד אבו עביד, לא השלים גם את האימון המסכם לקראת המשחק מול האלופה מכבי תל אביב מחר (ראשון, 20:15) וכרגע יש ספק גדול האם יכלל בסגל של הקבוצה הצפונית.

בכל אופן, מי שיפתח במקום אבו עביד במרכז ההגנה יהיה חסן חילו, כאשר המאמן שרון מימר נוטה לעלות במערך של שלושה בלמים שכולל את חילו, מארון גנטוס וקרלו ברוצ'יץ כאשר בצדדים יפתחו אלון אזוגי ואחמד סלמן. בחלק הקדמי ניתן יהיה לראות את גובייר בושנאק, מתיו אניס והחלוץ ארתור מיראניאן. בנוסף, מי שיחזור להרכב יהיה אוטנגה גילד שחוזר מהרחקה וישחק לצד עדן שמיר. 

מימר אמר: "אנחנו משחקים נגד האלופה שנחשבת לאיכותית ועוצמתית. יהיה לנו אתגר לא קל, אבל אנחנו ממשיכים את התהליך שלנו ואת הבנייה של הקבוצה. חשוב לנו להכניס את השחקנים לכושר. בסה"כ אני מרוצה מאד מהיכולת במחצית הראשונה מול הפועל ב"ש ואני מקווה מאד שנמשיך את התהליך ונחבר את הקבוצה למקום טוב כדי גם להוציא נקודות".

אלון אזוגי הוסיף: "התכוננו הכי טוב שניתן למשחק מול מכבי ת”א. לקחנו את הדברים הטובים מול ב"ש ונקווה להוציא נקודות הפעם". 

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ, אוטנגה גליד, עדן שמיר, מתיו אנים, גובייר בושנאק, אחמד סלמן וארתור מיראניאן.

