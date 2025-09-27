יום שבת, 27.09.2025 שעה 11:43
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-107אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
316-37ג'ירונה19
211-56מיורקה20

"סיוט": פליק מודאג ממכת הפציעות בברצלונה

הקבוצה הקטלונית סבלה כבר משבע פציעות, ובסך הכל 11 שחקנים נעדרו עקב בעיות פיזיות מתחילת העונה. כרגע פרמין, גאבי, ראפיניה וגארסיה לא זמינים

|
ימאל, גאבי, גארסיה, ראפיניה ולופס (IMAGO)
ימאל, גאבי, גארסיה, ראפיניה ולופס (IMAGO)

“הפתיחה של ברצלונה לעונה הנוכחית היא סיוט בכל הנוגע לפציעות”, הצהירו בדאגה בתקשורת הקטלונית. אחד הדברים החיוביים שמצאו במועדון ובצוות המקצועי בהיעדרות מאליפות העולם למועדונים היה האפשרות להשלים הכנה מלאה עם כל שחקני הסגל, לבצע הכנה פיזית טובה ולפתוח את העונה ביתרון על פני היריבות. אך בפועל קרה ההפך: ריבוי היעדרויות ערער את הסגל של האנזי פליק, בעוד ריאל מדריד פתחה את העונה עם מאזן מושלם.

מאז תחילת ההכנות נעדרו 11 שחקנים, שבעה מהם בשל פציעות בדרגות חומרה שונות. הראשון היה מארק-אנדרה טר שטגן, שעבר ניתוח לטיפול בבעיות גב תחתון לאחר פגרת הנבחרות. הפציעה של הגרמני לא נחשבה למכה קשה מדי, שכן המועדון החתים את ז’ואן גארסיה ואת וויצ’ך שצ’סני. אך כעת, עם קרע במניסקוס אצל גארסיה, פליק נותר עם שוער בכיר אחד בלבד.

ארבע הפציעות הבאות התרחשו בסיורי הקיץ באסיה וביתר ההכנה. מדובר היה בפציעות קלות יחסית, שנבעו ממאמץ או מתשישות שרירים. אריק גארסיה החסיר מספר אימונים בקוריאה, פראן טורס לא שיחק מול דאגו, אך כבר חזר לגאמפר, דני אולמו ורוברט לבנדובסקי פספסו את המשחק מול קומו, והפולני נעדר גם מהמחזור הראשון בליגה מול מיורקה.

רוברט לבנדובסקי חוגג (IMAGO)רוברט לבנדובסקי חוגג (IMAGO)

מכת הפציעות בפגרת הנבחרות

פליק הצליח להסתדר עם היעדרויות קצרות אלו, אך הפציעות הקשות יותר הגיעו לקראת הפגרה הראשונה ואחריה. גאבי נפצע ראשון, אחריו אלחנדרו באלדה ולאמין ימאל. הקשר הצעיר ניסה תחילה טיפול שמרני לברכו, אך כשלא חל שיפור הוחלט לבצע ארתרוסקופיה. לאחר שהתכנון היה להיעדר ארבעה עד שישה שבועות, נמצא כי נדרש תיקון מיניסקוס, מה שהאריך את תקופת ההחלמה לפחות לארבעה חודשים.

באלדה, שלא זומן לנבחרת, נפצע בהמסטרינג ברגל שמאל ב־3 בספטמבר. המגן עשוי לשוב כבר ביום ראשון מול ריאל סוסיאדד, וכך גם לאמין ימאל, שכמעט והחלים מהכאבים במפשעה לאחר עומס יתר במשחקי הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

המכה האחרונה

השבוע האחרון היה "נורא" מבחינת פציעות בברצלונה. המועדון נאלץ לפרסם ארבע הודעות רשמיות על היעדרות שחקנים חשובים. מעבר לניתוח של גאבי, גם פציעה בשריר אצל פרמין לופס תשבית אותו לשלושה שבועות בערך.

ראפיניה יקבל זמן החלמה דומה, עקב פציעה בשריר הירך האחורי. ז’ואן גארסיה נפצע במיניסקוס במשחק מול אוביידו וייעדר בין ארבעה לשישה שבועות. בסך הכול נרשמו עד כה שבע פציעות העונה: שתי פגיעות מיניסקוס, שלוש פציעות שריר, ועוד שתיים נלוות, של טר שטגן ולאמין ימאל.

זז'ואן גארסיה (IMAGO)

העבודה של דקו ופליק מחזיקה את הקבוצה

במצב הזה, העבודה של המנהל הספורטיבי דקו בולטת עוד יותר. גארסיה, שהיה יעד מוצהר, הובא כמחליף לטר שטגן. דקו גם דאג להארכת חוזהו של שצ’סני, שהפך לשוער הראשון בעקבות פציעתו של גארסיה. מעבר לכך, ההחתמה של מרקוס רשפורד נתנה מענה להיעדרות של לאמין ימאל, ובמשחקים הקרובים יחליף אותו ראפיניה.

גם האנזי פליק ראוי להערכה על כך שהוא מצליח לנצח בקלות יחסית עם סגל קצר. המאמן הגרמני מבצע רוטציות, שומר על מעורבות של כל שחקן, מגביר את הביטחון של רשפורד, קובע את פראן טורס כחלוץ תשע קבוע, וגם ג’רארד מרטין שוב מוכיח את עצמו כשצריך.

