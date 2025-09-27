יום שבת, 27.09.2025 שעה 20:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

זרגרי בקישור של בית"ר, אצילי וחוגי גם כן ב-11

הקשר יחליף את טבארש המורחק נגד ריינה ב-20:00, שועה ישלים את ההתקפה. קרבאלי ליד גדראני בהגנה, יונה ומיכה באמצע. אלמקייס וחאלילי יפתחו מנגד

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

יש משחקים שיכולים להגדיר רבות לאן עונה הולכת, ואמנם אנחנו רק במחזור החמישי בליגת העל, אך מרגיש שעבור בית”ר ירושלים ישוחק היום (שבת, 20:00) מפגש שכזה. הצהובים שחורים יתארחו אצל מכבי בני ריינה, במטרה להשיג ניצחון שני ברציפות וכן להתברג בצמרת הגבוהה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קארבלי, לוקה גדראני, אריאל מנדי, אביאל זרגרי, עדי יונה, דור מיכה, ירדן שועה, עומר אצילי, דור חוגי.

ההרכב בני ריינה: גד עמוס, נאאל חוטבא, מילאדין סטבנוביץ', ג’וניור פיוס, נבו שדו, עמנואל בנדה, עילאי אלמקייס, אנטוניו ספר, איאד חלאילי, מוחמד שכר ואסיל כנאני.

סלובודאן דראפיץסלובודאן דראפיץ' וברק יצחקי (עמרי שטיין)

החבורה של ברק יצחקי חוותה טראומה, כפי שהגדיר אותה המאמן, עם אותו הפסד להפועל תל אביב בבלומפילד בתוספת הזמן. בית”ר שבה לנצח מאז עם 1:2 על עירוני קריית שמונה, אך היא לא הבריקה וכעת הגיע הזמן לשוב ליכולת שהתרגלנו לראות מסוללת הכוכבים שיש בבירה.

מנגד, בני ריינה חוותה טראומה, ספורטיבית כמובן, משלה בשבוע שעבר, כשהפסידה 6:1 להפועל פתח תקווה, הפסד לא נעים בכלל עבור סלובודאן דראפיץ’ וחניכיו. אותם חניכים נקראו להתאמן בשבע בבוקר לאחר ההשפלה הזו, וכעת נראה האם הסטירה הזו עזרה או לא.

בעונה שעברה נפגשו שני הצדדים שלוש פעמים. אמנם פעמיים בית”ר ניצחה בגדול עם 0:2 בגרין ועוד 1:5 מהדהד בחצי גמר גביע המדינה, אבל רבים זוכרים את ה-1:4 האדיר של ריינה על הירושלמים בטדי, מעט אחרי שעומר אצילי חזר והתקוות עלו בבירת ישראל.

