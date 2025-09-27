יום ראשון, 28.09.2025 שעה 19:07
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
194-157פיינורד1
1611-217פ.ס.וו. איינדהובן2
157-147אייאקס3
1213-217ניימיכן4
1211-157אלקמאר5
1210-127כרונינגן6
107-137אוטרכט7
1010-127טוונטה אנסחדה8
1012-127פורטונה סיטארד9
99-116גו אהד איגלס10
919-87ספרטה רוטרדם11
712-97וולנדם12
711-77זוולה13
712-77נאק ברדה14
612-107הירנביין15
615-67אקסלסיור רוטרדם16
411-56טלסטאר17
318-67הראקלס אלמלו18

חוזר ל-11: גלוך בהרכב אייאקס נגד נאק ברדה

לאחר שעלה מהספסל לאחרונה ובמשחק האחרון סידר 2:2 מאוחר עם שער הבכורה שלו נגד פ.ס.וו איינדהובן, הייטינחה החליט להחזיר את הישראלי להרכב ב-17:30

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

בתקופה האחרונה אוסקר גלוך די איבד את מקומו בהרכב של אייאקס, אך לפעמים שער אחד יכול לעשות את כל ההבדל. היהלום הישראלי סידר 2:2 דרמטי מול פ.ס.וו איינדהובן במשחק הכי גדול בהולנד במחזור הקודם, והיום (שבת, 17:30) הוא יעלה בהרכב הפותח של קבוצתו נגד נאק ברדה.

כבר מספר משחקים שגלוך עלה מהספסל, אבל אחרי השער נגד היריבה המיתולוגית שסידר נקודה יקרה בסיום, ג’ון הייטינחה החליט לפתוח עם גלוך שוב, ככל הנראה בעמדת החלוץ המדומה בהיעדרו של ואוט ווחהורסט, שפצוע ולא כשיר.

אייאקס במקום השלישי כשמקדימות אותה שתי היריבות הכי גדולות שלה, פיינורד ופ.ס.וו איינדהובן. הקבוצה מאמסטרדם יודעת שניצחון יעלה אותה לפחות באופן זמני מעל פ.ס.וו, לה 13 נקודות לעומת ה-12 של אייאקס, כאשר פיינורד בוודאות תסיים את המחזור בפסגה כשיש לה 16 נקודות משלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */