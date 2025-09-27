"פלורס מבין את משמעות המשחקים הקרובים"

במכבי חיפה העבירו אתמול הילוך לקראת משחקה של הקבוצה ביום שני מול הפועל באר שבע (20:30). המאמן דייגו פלורס חילק את השחקנים לשתי קבוצות ותרגל מספר דברים. פיטר אגבה יערוך הופעת בכורה בהרכב של פלורס, כנראה חשבון מתיאס נהואל.

המאמן היה משוכנע לאורך הדרבי האחרון שנהואל יעשה לו את ההברקה המיוחלת למרות החולשה שהקשר גילה לאורך המשחק. הדבר כמעט הצליח לו, אבל כזכור בתוספת הזמן נהואל החטיא כאשר בעט מזווית קשה לעננים. פלורס מודע לרצון הגדול לנצח את ב"ש ולהשכיח את התיקו המאכזב שפתח פער של 4 נקודות מהפסגה.

"לאורך כל השבוע פלורס למד את ב"ש וניתח אותה. הוא מבין היטב את המשמעות של שני המשחקים הקרובים מול ב"ש ומכבי ת"א", אמרו בסביבתו של המאמן.

פלורס: "אנחנו בונים קבוצה מחדש"

על פי הניתוח של הדרבי ניתן היה לראות כי עלי מוחמד עם קצת יותר מגע פיזי לא היה צריך לאבד כדור שהפך למתפרצת של הפועל חיפה בדרך לשער השוויון, וזאת גם הסיבה שפלורס דורש משחק אגרסיבי יותר במרכז השדה שאמור לכלול את עלי מוחמד, איתן אזולאי ופיטר אגבה.