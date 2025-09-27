בכורה לאלמקייס בהרכב, חבשי ופדידה בחוץ

בבני ריינה מקווים הערב (שבת, 20:00) מול בית"ר ירושלים לצאת מהמשבר הפוקד את הקבוצה ולהשאיר בבית את שלוש הנקודות. המאמן סלובדאן דראפיץ' שעבר שבוע לא פשוט בגלל גל הביקורת על היכולת של הקבוצה בארבעת משחקי הליגה הראשונים, בהם ריינה השיגה נקודה אחת בלבד, מודע לצורך הגדול להביא את קבוצתו ליכולת הרבה יותר טובה ולאיסוף נקודות מרשים יותר מזה שהיה עד כה.

דראפיץ' החליט באופן מפתיע לשלוח לספסל את עיאד חבשי וסער פדידה. מי שיחליף את פדידה יהיה הרכש החדש עיליי אלמקייס שהגיע השבוע מטבריה. לקישור יחזור גם ג'וניור פיוס שלא שיחק מול הפועל פ"ת בגלל הרחקה. ההתלבטות העיקרית של דראפיץ' היא בחלק הקדמי בין אסיל כנעני לרכש החדש זה טורבו.

דראפיץ': "אנחנו באים למשחק בתקופה פחות טובה מול קבוצה שתמיד כיף ומרגש לשחק מולה בטח כאשר האצטדיון יהיה כמעט מלא. אנחנו עוד מחכים לשחקנים הזרים שלנו שטרם הצטרפו". חוטבא הוסיף: "אנחנו יודעים שעד עכשיו לא נאינו טוב אבל אנחנו באים במטרה אחת מול בית"ר והיא לנצח".

ההרכב המשוער: גד עמוס, נאאל חוטבא, מילאדין סטבנוביץ', אלכסה פייץ', נבו שדו, ג'וניור פיוס, עילאי אלמקייס, אנטוניו ספר, איאד חלאיילי, מוחמד שכר ואסיל כנאני (זה טורבו).