על מי מנוחות: 0:0 מאכזב בין ג'ירונה לאספניול

הליגה הספרדית ממשיכה לצבור תאוצה לאט לאט, וכבר אפשר לומר שפתיחת העונה כבר מאחורינו. המחזור השביעי בלה ליגה יצא לדרך היום (שישי) עם משחק אחד, ובו ג’ירונה ואספיול אמנם שיחקו את המשחק הראשון של המחזור, אך לא השיגו את הגול הראשון כשהשתיים נפרדו ב-0:0 מאכזב.

שתי הקטלוניות סיפקו מפגש די רגוע ועל מי מנוחות, ללא הרבה איומים. אספניול פספסה צ’אנס גדול להתקרב לצמרת הגבוהה, אחרי פתיחת עונה נהדרת שלה, והיא עם 12 נקודות מתוך 21 אפשריות אחרי שלושה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו והפסד אחד.

מנגד, ג’ירונה, שהייתה הפתעת העונה בספרד לפני שנתיים, פתחה את העונה בצורה ההפוכה והיא עלולה לסיים את המחזור הזה כשהיא במקום האחרון בטבלה. חניכיו של מיצ’ל עם שלוש נקודות בלבד ועדיין ללא ניצחון, אחרי שלוש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים.