4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

שיא מטורף לקיין, באיירן חגגה 0:4 על ורדר ברמן

הבווארים שמרו על מאזן מושלם הודות לצמד של האנגלי, שהגיע ל-100 גולים במשחק אחד פחות מהולאנד ורונאלדו וניפץ את השיא שלהם. שער ובישול לדיאס

|
הארי קיין מאושר (IMAGO)
הארי קיין מאושר (IMAGO)

באיירן מינכן המשיכה לדרוס ואף נותרה מושלמת בליגה הגרמנית, כשהיא חגגה על ורדן ברמן עם 0:4 חד וחלק. עד כמה הבווארים מרשימים? יחס השערים שלהם בליגה אחרי הניצחון עומד על 22 גולים ושלוש ספיגות בלבד, כשכאמור הם עם 15 נקודות מ-15 אפשריות.

מעבר לניצחון, הסיפור הוא הארי קיין. לואיס דיאס כבש ראשון עבור האלופה, אבל החלוץ האנגלי כיכב עם שני שערים הנוספים וצמד גדול, ושבר שיא ענק על הדרך. ערב המשחק קיין עמד על 98 שערים ב-103 הופעות, והשיא היה של כריסטיאנו רונאלדו וארלינג הולאנד שכבשו 100 שערים ב-105 משחקים.

אז השיא הזה נשבר, כשהאנגלי הגיע ל-100 גולים עם הצמד נגד ברמן ב-104 משחקים, ובכך הוא השאיר שני סקוררים ענקיים מאחוריו. אגב, דיאס בישל לחלוץ את השער השלישי שלו, כאשר השני הגיע מהנקודה הלבנה. לקולומביאני בישל ג’ונתן טה. קונראד ליימר הוסיף את הרביעי בתוספת הזמן.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

כעת, הפנים של באיירן מינכן לעבר ליגת האלופות, שם היא תנסה לשמור גם כן על מאזן מושלם. אחרי שהיא ניצחה 1:3 את צ’לסי, הבווארים כעת יפגשו באמצע השבוע את פאפוס, אותה קבוצה שהדיחה את מכבי תל אביב במוקדמות הצ’מפיונס ליג.

