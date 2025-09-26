קליפורד אומורואי הוצע בהשאלה לאליצור נתניה

קליפורד אומורואי, הסנטר הניגרי של מכבי ת''א, שכרגע לא נרשם לליגה המקומית, הוצע על ידי הצהובים בהשאלה לאליצור נתניה. הקבוצה של עידן אבשלום מחפשת סנטר, מכיוון שסנטר ניגרי אחר, אוזבויקה, שסיכם את תנאיו בקבוצה, משהה את חתימתו.

בשלב זה נתניה שוקלת את ההצעה של אומורואי, כאשר ישנם גם מועמדים נוספים, בהם גם דריק אוגביידה, ששיחק בעברו בהפועל ירושלים.



אומורואי (23, 2.11) עבר לארצות הברית בגיל 16 וזו העונה הראשונה שלו בכדורסל המקצועני והאירופאי. בעונה החולפת שיחק במכללת אלבמה ותרם ממוצעים של 7.9 נקודות, 6.5 ריבאונדים ו-1.1 חסימות למשחק.

דרק אוגביידה (שאול גרינפלד)

אוגביידה (28, 2.06), גם כן יליד ניגריה, ששיחק ב-2021 גם בהפועל אילת, העמיד בעונה החולפת בשמונה משחקי ליגה בבירה 6.9 נקודות ו-3.4 ריבאונדים בממוצע למשחק.