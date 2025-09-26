יום שישי, 26.09.2025 שעה 20:43
ליגה צרפתית 25-26
127-135מונאקו1
124-105פאריס סן-ז'רמן2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
94-105מארסיי6
95-85לאנס7
88-75ראן8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

בנוקאאוט: הפער בין דמבלה לימאל בכדור הזהב

הקיצוני הצרפתי של פ.ס.ז' שזכה בפרס השיג זאת עם 1,380 נקודות, מעל 300 יותר מכוכב ברצלונה שסיים שני. בצרפת חשפו את הניקוד של העשירייה הראשוה

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

טקס כדור הזהב לשנת 2025 נחתם אמש השבוע בפאריס, ובסופו נקבע: אוסמן דמבלה הוא כדורגלן השנה בעולם. עבור הצרפתי בן ה־28 זו זכייה ראשונה בקריירה בפרס היוקרתי, והוא עשה זאת בסטייל, עם ניצחון בנוקאאוט על כל יתר המתמודדים.

ההתפלגות שנחשפה לאחר ההצבעות ממחישה עד כמה מדובר היה בזכייה ברורה: דמבלה גרף לא פחות מ־1,380 נקודות, הרבה לפני לאמין ימאל הצעיר מברצלונה שסיים שני עם 1,059 נקודות. אחריהם דורג ויטיניה עם 703 נקודות, מוחמד סלאח רביעי עם 657 נקודות וראפיניה חתם את החמישייה עם 620.

בהמשך הרשימה: אשרף חכימי עם 484 נקודות, קיליאן אמבפה רק במקום השביעי עם 378 נקודות, קול פאלמר עם 211, ג'אנלואיג'י דונארומה עם 172 ולבסוף נונו מנדש עם 171 נקודות.

אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)

עונת 2024/25 הייתה עונת השיא של דמבלה, שהפך ממושמץ קבוע בצרפת לאחד השחקנים הגדולים בעולם. הקיצוני המהיר הוביל את פאריס סן ז’רמן לעונה חלומית שכללה טרבל, אליפות, גביע וליגת האלופות, עם 35 שערים ו־16 בישולים ב־53 הופעות בכל המסגרות.

לצד המספרים המרשימים, דמבלה ביסס את עצמו כשחקן המוביל של קבוצתו, כשגם לאמין ימאל בן ה־18 ניסה לאתגר אותו עם עונה גדולה במדי ברצלונה, אך נאלץ להסתפק במקום השני. ויטיניה, חברו של דמבלה בפ.ס.ז’, סיים שלישי, עדות לעוצמה האדירה של המועדון הצרפתי בעונה החולפת.

בסיום הטקס הוענקה לדמבלה היצירה היוקרתית של ‘פראנס פוטבול’, והוא חייך מאוזן לאוזן כשחיבק את הכדור המוזהב. אחרי שנים של פציעות ואכזבות, הצרפתי רשם את קפיצת המדרגה הגדולה ביותר בקריירה שלו, והפעם, בצדק, כל הכותרות שייכות לו.

