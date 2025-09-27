האם גלוך ומנור יככבו ומי תנצח בדרבי במדריד?

יום שבת הגיע וזה אומר שיש מלא משחקים מסביב לגלובוס. במוקד, מנור סולומון ואוסקר גלוך ינסו להמשיך בכושר שלהם כשוויאריאל תארח את בילבאו ואייאקס את נאק ברדה, אתלטיקו תארח את ריאל ב-17:15 (חי בערוץ ONE) לדרבי אדיר והפועל ת”א תפגוש את הפועל חיפה ובית”ר את ריינה.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם מנור סולומון ימשיך בכושר הטוב גם נגד בילבאו, האם אוסקר גלוך ימשיך לתרום גם כן נגד נאק ברדה, מי תנצח בדרבי של מדריד בין ריאל לאתלטיקו, האם הפועל ת”א תנצח את הפועל חיפה והאם בית”ר תרשום שלוש נקודות על ריינה? הצביעו בוואטסאפ.