יום שבת, 27.09.2025 שעה 11:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

האם גלוך ומנור יככבו ומי תנצח בדרבי במדריד?

שבת עמוסה לפנינו וזה הזמן שלכם להצביע בוואטסאפ של ONE: האם שני הישראלים ימשיכו להשפיע, ריאל נגד אתלטיקו ומה יעשו בית"ר ירושלים והפועל ת"א?

|
אוסקר גלוך ומנור סולומון (ראובן שוורץ)
אוסקר גלוך ומנור סולומון (ראובן שוורץ)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש מלא משחקים מסביב לגלובוס. במוקד, מנור סולומון ואוסקר גלוך ינסו להמשיך בכושר שלהם כשוויאריאל תארח את בילבאו ואייאקס את נאק ברדה, אתלטיקו תארח את ריאל ב-17:15 (חי בערוץ ONE) לדרבי אדיר והפועל ת”א תפגוש את הפועל חיפה ובית”ר את ריינה.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם מנור סולומון ימשיך בכושר הטוב גם נגד בילבאו, האם אוסקר גלוך ימשיך לתרום גם כן נגד נאק ברדה, מי תנצח בדרבי של מדריד בין ריאל לאתלטיקו, האם הפועל ת”א תנצח את הפועל חיפה והאם בית”ר תרשום שלוש נקודות על ריינה? הצביעו בוואטסאפ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */