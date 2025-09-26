יום שלישי, 20.01.2026 שעה 04:32
כדורגל עולמי  >> ליגה סינית

צמד לעבד בהפסד של קבוצת המילואים של פ.ס.וו

הישראלי שיחק 75 דקות והרשים ב-5:3 של הקבוצה השנייה של מועדון הפאר. 90 דקות לגורפינקל בסין, צנג'דו שלו פספסה את הפסגה עם 3:3 כואב בדקה ה-100

תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)
תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

כל הליגות ברחבי אירופה צוברות תאוצה, ובליגות מחוץ לאירופה כבר מתקרבים למאני טיים. בזמן שכל המועדונים ממשיכים לנסות לעמוד ביעדים ומתקדמים אט לאט, גם הליגיונרים שלנו מעבר לים רוצים לתרום את שלהם ולעזור לחברים שלהם לעמוד במטרות.

# בסין, יהב גורפינקל שיחק 90 דקות במדי קבוצתו, אצלה הוא משחק כקיצוני שמאלה ולאו דווקא כמגן שמאלי. הישראלי גם קיבל כרטיס צהוב במהלך המשחק של צ’נגדו, שסיימה ב-3:3 מול ג’גיאנג. צ’נגדו במקום השני אחרי 26 מחזורים, ופספסה כאן צ’אנס להשתוות לשנגחאי במקום הראשון כשחטפה שוויון בדקה ה-100.

# תאי עבד כבש צמד בהפסד של קבוצת המילואים של פ.ס.וו איינדהובן. הקבוצה השנייה של מועדון הפאר נכנע 5:3, כאשר הישראלי כאמור כבש שניים משלושת הגולים של הקבוצה שלו. זה היה ההפסד השני של פ.ס.וו בשמונה מחזורים, לצד שישה ניצחונות. הישראלי הוחלף אחרי 75 דקות.

# סתיו למקין לא היה בסגל בגלל פציעה, טוונטה ניצחה 2:3 את סיטארד במסגרת המחזור השביעי של הליגה ההולנדית.

