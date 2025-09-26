יום שישי, 26.09.2025 שעה 18:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

חודדה: מתמקדים באיך להגיע מוכנים פיזית ומנטלית

עירוני טבריה מגיעה במצב לא אידאלי, המאמן: "הפועל פתח תקווה בכושר מצוין". קלטינס חוזר לסגל, אבו עקל צפוי לפתוח: "בטוח שנעשה עונה מצוינת"

|
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה תתארח מחר (שבת, 19:45, אצטדיון המושבה) אצל הפועל פתח תקווה, במסגרת המחזור החמישי בליגת העל. הטבריינים מגיעים עם המון לחץ, לאחר שלושה הפסדים רצופים, בהם ספגה הקבוצה לא פחות מ-16 שערים. בזכות הניצחון על הפועל חיפה, במחזור הראשון, יש לטבריה 3 נקודות, שכרגע מציבות אותה במקום ה-12, מעט מעל הקו האדום (המקום, אגב, בו סיימה בעונה שעברה). 

היריבה, לעומת זאת, בכושר טוב מאוד. צברה מתחילת העונה 7 נקודות (מקום חמישי) ובמחזור הקודם מחצה 1:6 את בני ריינה. בטבריה פיראס אבו עקל, שחזר לקבוצה ביום ראשון האחרון, יערוך בכורה בהרכב. דוד קלטינס חוזר מהפציעה בשריר התאומים והמאמן, אלירן חודדה, מתלבט האם לפתוח איתו כבלם שלישי, או עם עומר יצחקי. אונדרז' באצ'ו ודניאל גולאני הפצועים ימשיכו להיעדר. 

אלירן חודדה התייחס ליריבה לקראת המשחק: "פוגשים את הפועל פ"ת שנמצאת במומנטום מצוין,  שהראתה את היכולות שלה במשחק האחרון. מכבדים אותם אבל מתמקדים בעצמנו איך להגיע למשחק מוכנים מנטלית וטקטית ואיך לוקחים נקודות במשחק".

שחקני עירוני טבריה (חגי מיכאלי)שחקני עירוני טבריה (חגי מיכאלי)

פיראס אבו עקל הוסיף: "קודם כל אני מאוד שמח לחזור לטבריה .כולנו מודעים למצב של הקבוצה , עלינו להעלות את רמת הריכוז והמחויבות שלנו ואני בטוח שנעשה עונה מוצלחת מאוד". 

ההרכב המשוער: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, הארון שפסו, סמביניה, דוד קלטינס, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

