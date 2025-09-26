טירה חגגה על נשר, טירת הכרמל ניצחה את טמרה

לאחר יום גשום וחורפי (בשעה טובה) בצפון הארץ, משחקי המחזור הרביעי בליגה א' צפון, יצאו להם לדרך היום (שישי), כשבמוקד, ההתמודדות בין עירוני נשר למ.ס. טירה, שהסתיים ב-2:3 מטורך לטירה וגל ברשאן, שמחברים צמד ניצחונות רצופים. הפועל טירת הכרמל ניצחה אף היא (1:4), בקרב העולות החדשות, מול מ.כ. צעירי טמרה.

בתוך כך, הפועל אום אל פאחם עדיין ממוקמת במקום ה-16 והאחרון בטבלה, עם מינוס 12 נקודות, הרי שספגה הפסד שלישי רצוף העונה והפעם, בדמות 1:0 לכרמיאל. אתא ביאליק השיגה ניצחון בדמות 0:2 על נוג'ידאת. מחר (מוצאי השבת) יינעל המחזור, כאשר מכבי נווה שאנן תארח את הפועל ע. באקה אל גרבייה (20:45) והפועל בית שאן תפגוש בביתה את הפועל בני מוסמוס (21:00).

עירוני נשר – מ.ס. טירה 3:2

ים של שערים בנשר, כשבסופו של דבר הקבוצה עם תקציב נמוך בהרבה העונה, מזה של נשר, משיגה הניצחון וחוזרת הביתה עם חיוך. החבר'ה של גל ברשאן רצו יותר והשיגו את מלוא הנקודות. בשונה משנים עברו, לעבד תיתי אין העונה ספונסרים ומלבד ארבעה עד חמישה שחקנים משמעותיים, הקבוצה בנוייה על חבר'ה צעירים שרעבים לבמה והצלחה. גל יודע להשתמש בהם, זו הגדולה.

שחקני טירה בעננים (חג'אג' רחאל)

לאחר 12 דקות משחק, סלאח ספיה קבע 0:1 לטירה, אלא שנשר ידעה לחזור מהר ולהפוך התוצאה ל-1:2 משערים של עזת חלאיילה וספיר רזון, תוצאה שנשמרה עד תום המחצית הראשונה. כ-10 דקות לתוך המחצית השנייה, רועי עמרי קבע 2:2 ורק בדקה ה-94(!) איתמר דיין, שחקן הפועל אזור בעונה החולפת, שניצח 0:1 את מ.כ. צעירי טירה, הביא לשער ניצחון גם הפעם, מול נשר, 2:3.

ספיר רזון בטירוף (חג'אג' רחאל)

אוראל כהן נוגח (חג'אג' רחאל)

סתיו פיניש (חג'אג' רחאל)

אחמד מצרי בועט (חג'אג' רחאל)

עזת חלאילה חוגג (חג'אג' רחאל)

נמיר אגא, מנשר, ראה אדום בדקה ה-77 ואחמד רביע, מטירה, ראה אדום בדקה ה-96 להתמודדות. בשורה התחתונה, הקבוצה דלת התקציב, גברה על הקבוצה שתחפש העונה צמרת גבוהה עם שחקנים איכותיים שאספה במהלך הקיץ, תחת פיקודו של ברוך סער. נשר מפסידה לראשונה העונה, טירה מחבר צמד ניצחונות רצופים.

לאחר ההתמודדות, מסר גל ברשאן ל-ONE: "שיחקנו נהדר מפתיחת המשחק. ספגנו צמד שערים מנאיביות מוחלטת. במחצית, אמרתי לחבר'ה שלי להמשיך לשחק באותה הצורה וכך באנו על שכרנו. נשר לא הופיעה במחצית השנייה זה היה לטובתנו. שמח וגאה בשחקנים שלי על הניצחון החשוב הזה מול קבוצה איכותית כמו נשר".

שחקני נשר מאושרים (חג'אג' רחאל)

שחקני טירה חוגגים (חג'אג' רחאל)

אוהדי נשר (חג'אג' רחאל)

אופק מלכה מוציא אדום לנמיר אגא (חג'אג' רחאל)

חגיגות בטירה (חג'אג' רחאל)

שחקני טירה בטירוף (חג'אג' רחאל)

עימות קטן בסיום (חג'אג' רחאל)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל אום אל פאחם 0:1

ניצחון בכורה לכרמיאל בליגה א' צפון, בזכות שער בודד של עומרי וגנר. הפועל אום אל פאחם נשארת במקום האחרון עם מינוס 12 נקודות, נוכח הפסד שלישי ברציפות. הקבוצה של אורן פלאש ידיעה לשמור על היתרון שלה ולצאת מההתמודדות כשידה על העליונה. מוחמד אגבארייה ושחקניו עדיין לא נכנסו לליגה א', לאחר ירידת הקבוצה מהליגה הלאומית.

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל טירת הכרמל 4:1

קרב העולות החדשות לליגה א', הסתיים בניצחון מוחץ ומשכנע מצד החבר'ה של חנא פרהוד, שפתחו עונה עם צמד הפסדים צורמים. נאור עבודי (צמד), עלי זועבי וסוהיל ארמלי קבעו את תוצאת המשחק. איבראהים גרה צימק התוצאה בדקות הסיום. טירת הכרמל התחזקה באחרונה והנה, כבר היום, הראתה מה היא שווה. טמרה הובכה לאחר צמד ניצחונות רצופים.

יתר תוצאות המחזור

מכבי אתא ביאליק – מכבי נוג'ידאת 0:2 (הבקיעו לאתא ביאליק: מוחמד אבו ראס ועמית מזרחי)

צעירי אום אל פאחם – הפועל מגדל העמק 0:0

מכבי אחי נצרת – הפועל עירוני עראבה 0:3 (הבקיע לאחי נצרת: אמג'ד סלימאן, ח׳אלד סלימאן ועלי חטיב)

מכבי נווה שאנן – הפועל ע. באקה אל גרבייה (27/09, חיפה אגרטק, 20:45)

הפועל בית שאן – הפועל בני מוסמוס (27/09, בית שאן, 21:00)