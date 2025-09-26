יום שישי, 02.01.2026 שעה 00:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
288-2612מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2315-2213מ.כ. צעירי טירה4
2311-1812הפועל כרמיאל5
2112-1912מכבי אתא ביאליק6
1818-1612עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1516-1712הפועל ב.א.גרבייה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1319-1512הפועל טירת הכרמל12
1218-1612הפועל עראבה13
1217-1112הפועל בית שאן14
1125-1212צעירי טמרה15
1022-1412הפועל א.א. פאחם16
619-612מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
309-3012מכבי קרית גת1
2215-2213מ.כ. ירושלים2
2215-1613מ.ס. דימונה3
2117-2713מכבי עירוני אשדוד4
2018-1713מכבי קרית מלאכי5
1915-1812מ.כ. כפ"ס6
1921-1912בית"ר יבנה7
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 8
1818-1713שמשון תל אביב9
1619-1512הפועל הרצליה10
1516-1612מכבי יבנה11
149-912הפועל אזור12
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים13
728-712הפועל ניר רמה"ש14
628-912הפועל מרמורק15

טירה חגגה על נשר, טירת הכרמל ניצחה את טמרה

המחזור ה-4 בליגה א' צפון: ברשאן הוציא 2:3 גדול נגד נשר, חנא פרהוד והעולה החדשה ניצחו בטמרה. א.א פאחם עם הפסד 3 ברציפות, הפעם 1:0 נגד כרמיאל

|
שחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)
שחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)

לאחר יום גשום וחורפי (בשעה טובה) בצפון הארץ, משחקי המחזור הרביעי בליגה א' צפון, יצאו להם לדרך היום (שישי), כשבמוקד, ההתמודדות בין עירוני נשר למ.ס. טירה, שהסתיים ב-2:3 מטורך לטירה וגל ברשאן, שמחברים צמד ניצחונות רצופים. הפועל טירת הכרמל ניצחה אף היא (1:4), בקרב העולות החדשות, מול מ.כ. צעירי טמרה.

בתוך כך, הפועל אום אל פאחם עדיין ממוקמת במקום ה-16 והאחרון בטבלה, עם מינוס 12 נקודות, הרי שספגה הפסד שלישי רצוף העונה והפעם, בדמות 1:0 לכרמיאל. אתא ביאליק השיגה ניצחון בדמות 0:2 על נוג'ידאת. מחר (מוצאי השבת) יינעל המחזור, כאשר מכבי נווה שאנן תארח את הפועל ע. באקה אל גרבייה (20:45) והפועל בית שאן תפגוש בביתה את הפועל בני מוסמוס (21:00).

עירוני נשר – מ.ס. טירה 3:2

ים של שערים בנשר, כשבסופו של דבר הקבוצה עם תקציב נמוך בהרבה העונה, מזה של נשר, משיגה הניצחון וחוזרת הביתה עם חיוך. החבר'ה של גל ברשאן רצו יותר והשיגו את מלוא הנקודות. בשונה משנים עברו, לעבד תיתי אין העונה ספונסרים ומלבד ארבעה עד חמישה שחקנים משמעותיים, הקבוצה בנוייה על חבר'ה צעירים שרעבים לבמה והצלחה. גל יודע להשתמש בהם, זו הגדולה.

שחקני טירה בעננים (חגשחקני טירה בעננים (חג'אג' רחאל)

לאחר 12 דקות משחק, סלאח ספיה קבע 0:1 לטירה, אלא שנשר ידעה לחזור מהר ולהפוך התוצאה ל-1:2 משערים של עזת חלאיילה וספיר רזון, תוצאה שנשמרה עד תום המחצית הראשונה. כ-10 דקות לתוך המחצית השנייה, רועי עמרי קבע 2:2 ורק בדקה ה-94(!) איתמר דיין, שחקן הפועל אזור בעונה החולפת, שניצח 0:1 את מ.כ. צעירי טירה, הביא לשער ניצחון גם הפעם, מול נשר, 2:3.

ספיר רזון בטירוף (חגספיר רזון בטירוף (חג'אג' רחאל)
אוראל כהן נוגח (חגאוראל כהן נוגח (חג'אג' רחאל)
סתיו פיניש (חגסתיו פיניש (חג'אג' רחאל)
אחמד מצרי בועט (חגאחמד מצרי בועט (חג'אג' רחאל)
עזת חלאילה חוגג (חגעזת חלאילה חוגג (חג'אג' רחאל)

נמיר אגא, מנשר, ראה אדום בדקה ה-77 ואחמד רביע, מטירה, ראה אדום בדקה ה-96 להתמודדות. בשורה התחתונה, הקבוצה דלת התקציב, גברה על הקבוצה שתחפש העונה צמרת גבוהה עם שחקנים איכותיים שאספה במהלך הקיץ, תחת פיקודו של ברוך סער. נשר מפסידה לראשונה העונה, טירה מחבר צמד ניצחונות רצופים.

לאחר ההתמודדות, מסר גל ברשאן ל-ONE: "שיחקנו נהדר מפתיחת המשחק. ספגנו צמד שערים מנאיביות מוחלטת. במחצית, אמרתי לחבר'ה שלי להמשיך לשחק באותה הצורה וכך באנו על שכרנו. נשר לא הופיעה במחצית השנייה זה היה לטובתנו. שמח וגאה בשחקנים שלי על הניצחון החשוב הזה מול קבוצה איכותית כמו נשר".

שחקני נשר מאושרים (חגשחקני נשר מאושרים (חג'אג' רחאל)
שחקני טירה חוגגים (חגשחקני טירה חוגגים (חג'אג' רחאל)
אוהדי נשר (חגאוהדי נשר (חג'אג' רחאל)
אופק מלכה מוציא אדום לנמיר אגא (חגאופק מלכה מוציא אדום לנמיר אגא (חג'אג' רחאל)
חגיגות בטירה (חגחגיגות בטירה (חג'אג' רחאל)
שחקני טירה בטירוף (חגשחקני טירה בטירוף (חג'אג' רחאל)
עימות קטן בסיום (חגעימות קטן בסיום (חג'אג' רחאל)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל אום אל פאחם 0:1

ניצחון בכורה לכרמיאל בליגה א' צפון, בזכות שער בודד של עומרי וגנר. הפועל אום אל פאחם נשארת במקום האחרון עם מינוס 12 נקודות, נוכח הפסד שלישי ברציפות. הקבוצה של אורן פלאש ידיעה לשמור על היתרון שלה ולצאת מההתמודדות כשידה על העליונה. מוחמד אגבארייה ושחקניו עדיין לא נכנסו לליגה א', לאחר ירידת הקבוצה מהליגה הלאומית.

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל טירת הכרמל 4:1

קרב העולות החדשות לליגה א', הסתיים בניצחון מוחץ ומשכנע מצד החבר'ה של חנא פרהוד, שפתחו עונה עם צמד הפסדים צורמים. נאור עבודי (צמד), עלי זועבי וסוהיל ארמלי קבעו את תוצאת המשחק. איבראהים גרה צימק התוצאה בדקות הסיום. טירת הכרמל התחזקה באחרונה והנה, כבר היום, הראתה מה היא שווה. טמרה הובכה לאחר צמד ניצחונות רצופים.

יתר תוצאות המחזור

מכבי אתא ביאליק – מכבי נוג'ידאת 0:2 (הבקיעו לאתא ביאליק: מוחמד אבו ראס ועמית מזרחי)
צעירי אום אל פאחם – הפועל מגדל העמק 0:0
מכבי אחי נצרת – הפועל עירוני עראבה 0:3 (הבקיע לאחי נצרת: אמג'ד סלימאן, ח׳אלד סלימאן ועלי חטיב)
מכבי נווה שאנן – הפועל ע. באקה אל גרבייה (27/09, חיפה אגרטק, 20:45)
הפועל בית שאן – הפועל בני מוסמוס (27/09, בית שאן, 21:00)

