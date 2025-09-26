יום שישי, 02.01.2026 שעה 00:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
288-2612מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2315-2213מ.כ. צעירי טירה4
2311-1812הפועל כרמיאל5
2112-1912מכבי אתא ביאליק6
1818-1612עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1516-1712הפועל ב.א.גרבייה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1319-1512הפועל טירת הכרמל12
1218-1612הפועל עראבה13
1217-1112הפועל בית שאן14
1125-1212צעירי טמרה15
1022-1412הפועל א.א. פאחם16
619-612מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
309-3012מכבי קרית גת1
2215-2213מ.כ. ירושלים2
2215-1613מ.ס. דימונה3
2117-2713מכבי עירוני אשדוד4
2018-1713מכבי קרית מלאכי5
1915-1812מ.כ. כפ"ס6
1921-1912בית"ר יבנה7
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 8
1818-1713שמשון תל אביב9
1619-1512הפועל הרצליה10
1516-1612מכבי יבנה11
149-912הפועל אזור12
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים13
728-712הפועל ניר רמה"ש14
628-912הפועל מרמורק15

ריף מסיקה ורז שטיין העניקו לקריית גת ניצחון

המחזור ה-4 בליגה א' דרום: ב-10 שחקנים, החבורה של זולו השיגה 3 נק' ביכולת די ירודה עם 0:2. כפ"ס ודימונה נפרדו ב-1:1, 0:1 למ.כ י-ם על הרצליה

|
רז שטיין חוגג עם חבריו את השער השני (יונתן גינזבורג)
רז שטיין חוגג עם חבריו את השער השני (יונתן גינזבורג)

ברקע ביטול משחקיהן של מ.כ. ירמיהו חולון – שמשון פזטל תל אביב והפועל אזור – מכבי קריית מלאכי, נוכח עניין הבדיקות הרפואיות, הפסולות, לטענת ההתאחדות לכדורגל, המחזור הרביעי בליגה א' דרום יצא היום (שישי) לדרך, כשבמוקד ההתמודדות בין מכבי יבנה למכבי קריית גת, משחק שהסתיים ב-10 שחקנים לכל אחת מהקבוצות ו-0:2 לקריית גת, ביכולת פושרת למדי.

מכבר לכך, כפר סבא 1928 של האוהדים ודימונה נפרדו ב-1:1. מ.כ. ירושלים השיגה ניצחון על הפועל הרצליה וכך גם בית"ר יבנה על הפועל מרמורק. מחר (מוצאי השבת) תארח טירה את מכבי עירוני אשדוד בשעה 21:15. ביום ראשון ייענל המחזור (עד אשר ייקבהעו מועדים חדשים למשחקים שבוטלו) כשרמת השרון תארח את נורדיה ירושלים (19:30).

מכבי יבנה – מכבי קריית גת 2:0

קריית גת הציגה כוכבים על המגרש, אבל היכולת של היום לא הייתה מספיקה כלל. למזלה, גם כניסתם של דובב גבאי, אלמוג בוזגלו, עומר לקאו והראל בן אבי, לא השפיעה, יתר על המידה, על היכולת הירודה גם של הצד השני. עמית מנייסקו ראה אדום בצד של יבנה, מור עדרי ראה אדום מן העבר השני. 14 כרטיסים צהובים הוצאו מכיסו של אופיר פז, כשגם סתיו ורומן ראו צהובים.

אלמוג בוזגלו מאוכזב (יונתן גינזבורג)אלמוג בוזגלו מאוכזב (יונתן גינזבורג)

המחצית הראשונה הייתה די אנמית מצד שתי הקבוצות. במכבי קריית גת לא הצליחו להבין את המערך איתו פתח סתיו אלימלך והתקשתה להוציא לפועל התקפות מסוגנות דרך רז שטיין, ריף מסיקה, יוסף טוואבה ועידן פרץ. סתיו העדיף לפתוח את המשחק ללא הקליברים שלו על הספסל, דובב גבאי, אלמוג בוזגלו, עומר לקאו והראל בן אבי.

על סף השריקה לתום המחצית הראשונה, אופיר פז הצביע על הנקודה הלבנה לאחר שעמית מנייסקו הכשיל את רז שטיין כשבעט לו ברגלו, כשעוד קודם לכן בוצעה עבירה על יוסף טוואבה ברחבה, מה שאילץ את אופיר פז לשרוק לפנדל ברור. ריף מסיקה ניגש אל הכדור בצ'יפ קבע 0:1. ביבנה היו שווים תיקו במחצית הראשונה.

ריף מסיקה מרקיד את יאיר ניר (יונתן גינזבורג)ריף מסיקה מרקיד את יאיר ניר (יונתן גינזבורג)
סתיו אלימלך. לא זו היכולת שציפה לקבל (יונתן גינזבורג)סתיו אלימלך. לא זו היכולת שציפה לקבל (יונתן גינזבורג)

המחצית השנייה נפתחה עם פציעה של ריף מסיקה, אדום לעמית מנייסקו, לאחר עבירה על מור עדרי, שבהמשך קיבל אף הוא אדום ושער של רז שטיין שרז לחגוג בפינת המגרש עם חבריו לקבוצה. למרות צמד השערים, קריית גת לא התעלתה על יבנה ואף בחלק מהמחצית השנייה כמעט וספגה, אלא שלמזלה היה לה את אלמוג מלול, שנראה היה נהדר במחצית השנייה.

לא ברור מה עתידו של סתיו אלימלך במכבי יבנה, אבל עם סוללת הכוכבים שהביאו במהלך הקיץ ולאחריו, כולל את דובב גבאי ואלמוג בוזגלו, הסיטואציה הזו לא יכולה להימשך. אז נכון, בשבוע שעבר, היה ניצחון בדימונה, אבל היום בהחלט יכולה יבנה להשיג, לכל הפחות, נקודה, ממכבי קריית גת, שברוב דקות המשחק נחבאה אל הכלים.

מנייסקו רואה אדום (יונתן גינזבורג)מנייסקו רואה אדום (יונתן גינזבורג)
עמית מנייסקו מתלונן בפני אופיר פז שלא הייתה הכשלה על רז שטיין (יונתן גינזבורג)עמית מנייסקו מתלונן בפני אופיר פז שלא הייתה הכשלה על רז שטיין (יונתן גינזבורג)
ריף מסיקה חוגג עם לב (יונתן גינזבורג)ריף מסיקה חוגג עם לב (יונתן גינזבורג)

מ.כ. כפר סבא – מ.ס. דימונה 1:1

לאחר 71 דקות משחק, הסכר נפרץ. רוסלן קוזניצוב, שעלה מהספסל של עידן דוד, קבע 0:1 למקומיים, כדקה לאחר עלייתו לכר הדשא. פיראס גנאיים הישווה התוצאה בדקה ה-88 והשאיר את שרון אביטן בחיים, בוודאי אחרי ההפסד בשבוע שעבר. דימונה של העונה היא בהחלט לא הקבוצה מהשנתיים האחרונות שקיוו במועדון לקבל. היכולת בכפר סבא, כך, לא תספיק, יש להגיד.

יתר תוצאות המחזור

מ.כ. ירושלים – הפועל הרצליה 0:1 (הבקיע לירושלים: סהר יחזקאלי)
הפועל מרמורק – בית"ר יבנה 3:1 (הבקיע למרמורק: ינאי דוד; הבקיעו ליבנה: יונתן וודמיכאל עם צמד ונתן טשלה)
מ.כ. צעירי טירה – מכבי עירוני אשדוד (27/09, טירה, 21:15)
הפועל ניר רמת השרון – בית"ר נורדיה ירושלים (28/09, אצטדיון גרונדמן רמת השרון, 19:30)
מ.כ. ירמיהו חולון – שמשון פזטל תל אביב (בוטל)
הפועל אזור – מכבי קריית מלאכי (בוטל)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
