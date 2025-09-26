"רוצה שירושלים תהיה אחת הטובות באירופה"

הפועל ירושלים השלימה ניצחון כפול על מכבי תל אביב תוך ימים ספורים, כשגברה עליה 69:79 בחצי גמר גביע ווינר והבטיחה את הכרטיס לגמר. האדומים נהנו מיכולת טובה של הארפר וקרינגטון ונראים מוכנים לעונה הקרובה ביורוקאפ ובליגת העל.

יונתן אלון אמר לאחר הניצחון: “אין סודות בכדורסל, באופן טבעי יש לנו הרבה המשכיות ולהם אין, וזה בא לידי ביטוי בשלבים כאלו של העונה. אני מציע לא להתרגש ולא להתלהב, אלא להיות טובים ולהשתפר. צריכים להחליט בעצמנו אם נשמח מזה או לבנות עליו להמשך, ואני חושב שזו הגישה שנלך איתה להמשך. שמרנו מצוין באופן עקבי, יותר בחצי הראשון, הזזנו את הכדור יפה מאוד, קלענו גם שזה תמיד עוזר כשאתה קולע את הזריקות. אבל ההגנה מעל הכל ברוב הדקות, ואני שמח שכל מי שבא לירושלים יודע שלא משנה כמה הוא כוכב וכמה קלע בעבר, הוא בא קודם כל להגנה”.

על כך שקבוצתו מושלמת בטרם העונה עד כה: “הייתי שמח לאיזה הפסד בטרום עונה, מקווה שאנחנו מספיק מוכנים. החזרה שלהם זה חלק מהמשחק, שיחקנו מול קבוצה טובה, שתלך ותהיה עוד יותר טובה בהמשך. אנחנו רוצים לזכות ביורוקאפ, לשם כך התכנסנו, ונקווה שנעשה את זה”.

יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

במסיבת העיתונאים הוסיף: “ניכר שהתיאומים הקטנים שבדרך כלל יש אותם אחרי ששחקנים משחקים קצת ביחד, אז אצלנו זה קיים ואצלם עוד לא, אמרתי הרבה פעמים שההצלחה הכי גדולה שלנו השנה זה שבינואר בשנה שעברה שהצלחנו להחתים את קאדין, זוסמן וג’ראד, להאריך להם את החוזים, ואז להביא את הובר, זה 4 מ-4, הקבוצה בנויה על זה ויכולנו לבנות על זה המשכיות. האתגר הכי גדול עכשיו זה האם אנחנו מסתפקים בזה או רואים בזה כבסיס טוב שמכאן צריכים לצמוח, כי יש עוד הרבה מטרות להגשים”.

“תודה למנהלת על ארגון הטורניר, להבא הייתי שמח אם היה מסתיים שבוע קודם, אבל מקצועית אני מרגיש מוכן. יש עוד דברים שהייתי רוצה שיהיו בארסנל, אבל אני חושב שלתחילת העונה אנחנו בסדר. מה שהיה עד עכשיו זה כמו אימונים טובים, לא מעבר. אין לנו עדיין נקודה אחת בטבלה, עוד לא עשינו כלום”, סיכם.

מוכנה: הפועל י-ם גברה 69:79 על מכבי ת"א

איש המשחק ג’ארד הארפר אמר בסיום: “אנחנו ממשיכים להיות טובים יותר, ובזה אנחנו מתרכזים ורק בזה התרכזנו כל קדם העונה. לא משנה אם מנצחים או מפסידים, רוצים לשחק את הכדורסל הטוב ביותר שלנו לפני פתיחת העונה. יש הרבה דברים טובים, אבל גם יש מה לשפר ואנחנו מתרגשים לשפר הכל. אני חושב ששמרנו כקבוצה, ההגנה הייתה טובה בחצי הראשון יותר מבחצי השני, וחילקנו את הכדור, וככה נהנים ולגמרי נהנינו היום”.

ג'ארד הארפר עם לוני ווקר ורומן סורקין (רדאד ג'בארה)

על הטראש טוק עם לוני ווקר אמר: “זה מה שזה, זו תחרות וכדורסל, משחקים מול הטובים ביותר, אבל לא על זה המשחק, אלא ירושלים נגד מכבי. האוהדים היו מדהימים, יש פה קהל מהטובים באירופה. זכייה ביורוקאפ? ברור שאנחנו יכולים לזכות, זו המטרה. אני רוצה שירושלים תהיה אחת הטובות באירופה, ושאני אהיה אחד הטובים באירופה, אז לזכות ביורוקאפ זה צעד גדול לשם”.

קאדין קרינגטון אמר בסיום: “יש לנו בסיס סולידי וכשיחזרו הפצועים יהיה אפילו טוב יותר. לא תמיד זה יהיה רק אני או ג'ארד, יש לנו הרבה חלקים בסגל. הייתי בחוץ רוב קדם העונה, היה קל להתחבר לשחקנים החדשים, כולם התאימו את עצמם היטב”.