צרות לברצלונה: ז'ואן גארסיה וראפיניה נפצעו

צרות חדשות לברצלונה: ז'ואן גארסיה וראפיניה נפצעו וייעדרו בתקופה הקרובה. השוער הקטלוני נפצע באימון הבוקר וסובל מקרע במיניסקוס הפנימי בברכו השמאלית, מה שישבית אותו בין ארבעה לשישה שבועות, בעוד שבדיקות שבוצעו לראפיניה אישרו פציעה בשריר הירך האחורי ברגל ימין, שתשבית אותו לשלושה שבועות לפחות.

עבור האנזי פליק מדובר במכה כפולה, שכן שניים מהשחקנים החשובים ביותר שלו יוצאים מהתמונה בבת אחת. גארסיה יפספס את המשחקים מול ריאל סוסיאדד, פאריס סן ז’רמן וסביליה, כאשר לפי ההערכות ישוב רק לאחר פגרת הנבחרות. גם ראפיניה לא יהיה זמין למפגשים הללו, לאחר שחש כאבים מול אוביידו וירד מהמגרש בדקה ה־66 כשהוא אוחז בירך.

עם זאת, יש גם חדשות טובות. פליק יוכל לקבל בחזרה שני שחקנים חשובים, לאמין ימאל ואלחנדרו באלדה, שכבר חזרו להתאמן עם הקבוצה במלוא הכוח וכנראה יעמדו לרשותו לקראת המפגש מול סוסיאדד ביום ראשון.

האנזי פליק (IMAGO)

מי שיחליף את גארסיה בין הקורות יהיה וויצ’ך שצ’סני הפולני, שכבר הוכיח את עצמו בעונה שעברה במשחקים גדולים. בכל הנוגע לחלק הקדמי, פליק בונה על מרקוס רשפורד שייכנס לנעליו של ראפיניה. האנגלי הציג יכולת גבוהה במספר משחקים העונה ויקבל הזדמנות להמשיך את הכושר הטוב. בברצלונה מקווים שראפיניה יחזור מוקדם ככל האפשר, אך נזהרים מאוד בשל היסטוריית הפציעות שלו.

בינתיים, העומס על הקבוצה הולך וגדל. עם סגל חסר בו כבר יושבים גם טר שטגן, גאבי ופרמין לופס, יצטרך פליק לאזן בין מנוחה לכשירות. הלו”ז הצפוף, ריאל סוסיאדד בליגה, ולאחר מכן פ.ס.ז’ בליגת האלופות, הופך את השבוע הקרוב לקריטי, כאשר לברצלונה מצפה סדרת מבחנים ללא חלק מהכוכבים המשמעותיים שלה.