ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

צרות לברצלונה: ז'ואן גארסיה וראפיניה נפצעו

מכה לא פשוטה לפליק: השוער קרע את המיניסקוס בברך שמאל וייעדר 4-6 שבועות, הברזילאי צפוי להחמיץ כשלושה שבועות של פעילות והם ייעדרו מול פ.ס.ז'

|
ראפיניה וז'ואן גארסיה (IMAGO)
ראפיניה וז'ואן גארסיה (IMAGO)

צרות חדשות לברצלונה: ז'ואן גארסיה וראפיניה נפצעו וייעדרו בתקופה הקרובה. השוער הקטלוני נפצע באימון הבוקר וסובל מקרע במיניסקוס הפנימי בברכו השמאלית, מה שישבית אותו בין ארבעה לשישה שבועות, בעוד שבדיקות שבוצעו לראפיניה אישרו פציעה בשריר הירך האחורי ברגל ימין, שתשבית אותו לשלושה שבועות לפחות.

עבור האנזי פליק מדובר במכה כפולה, שכן שניים מהשחקנים החשובים ביותר שלו יוצאים מהתמונה בבת אחת. גארסיה יפספס את המשחקים מול ריאל סוסיאדד, פאריס סן ז’רמן וסביליה, כאשר לפי ההערכות ישוב רק לאחר פגרת הנבחרות. גם ראפיניה לא יהיה זמין למפגשים הללו, לאחר שחש כאבים מול אוביידו וירד מהמגרש בדקה ה־66 כשהוא אוחז בירך.

עם זאת, יש גם חדשות טובות. פליק יוכל לקבל בחזרה שני שחקנים חשובים, לאמין ימאל ואלחנדרו באלדה, שכבר חזרו להתאמן עם הקבוצה במלוא הכוח וכנראה יעמדו לרשותו לקראת המפגש מול סוסיאדד ביום ראשון.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

מי שיחליף את גארסיה בין הקורות יהיה וויצ’ך שצ’סני הפולני, שכבר הוכיח את עצמו בעונה שעברה במשחקים גדולים. בכל הנוגע לחלק הקדמי, פליק בונה על מרקוס רשפורד שייכנס לנעליו של ראפיניה. האנגלי הציג יכולת גבוהה במספר משחקים העונה ויקבל הזדמנות להמשיך את הכושר הטוב. בברצלונה מקווים שראפיניה יחזור מוקדם ככל האפשר, אך נזהרים מאוד בשל היסטוריית הפציעות שלו.

בינתיים, העומס על הקבוצה הולך וגדל. עם סגל חסר בו כבר יושבים גם טר שטגן, גאבי ופרמין לופס, יצטרך פליק לאזן בין מנוחה לכשירות. הלו”ז הצפוף, ריאל סוסיאדד בליגה, ולאחר מכן פ.ס.ז’ בליגת האלופות, הופך את השבוע הקרוב לקריטי, כאשר לברצלונה מצפה סדרת מבחנים ללא חלק מהכוכבים המשמעותיים שלה.

