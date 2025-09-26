יום שישי, 26.09.2025 שעה 16:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
2 16-36ג'ירונה20

אלונסו: אי אפשר להתעלם ממה שקרה עם ויניסיוס

מאמן ריאל מדריד התייחס לסערה סביב הכוכב במסיבת העיתונאים לקראת הדרבי מול אתלטיקו מחר ב-17:15 (חי ב-ONE): "אהבתי את מה שהוא עשה במשחק האחרון"

|
ויניסיוס וצ'אבי אלונסו (ריאל מדריד)
ויניסיוס וצ'אבי אלונסו (ריאל מדריד)

מחר (17:15, שידור חי בערוץ ONE) יתקיים הדרבי הגדול של מדריד, כשריאל תתארח אצל אתלטיקו באצטדיון המטרופוליטנו. הבלאנקוס מגיעים במומנטום חיובי אחרי פתיחת עונה מושלמת של שישה ניצחונות משישה משחקים, בעוד החבורה של דייגו סימאונה מחפשת יציבות אחרי פתיחת עונה מקרטעת משהו, ולהיצמד לצמרת.

זה יהיה הדרבי הראשון של צ’אבי אלונסו על הקווים כמאמן ריאל, והוא דיבר במסיבת העיתונאים על ההתרגשות, היריבה והאתגרים שמחכים.

על הסערה בעניין ויניסיוס, של אהב את החילוף שלו במשחק הליגה מול אספניול, אמר המאמן: "אי אפשר להתעלם ממה שקרה. אנחנו מתכוננים עם הכלים שיש לנו. ויני חשוב מאוד בשבילנו. אהבתי את מה שהוא עשה במשחק האחרון, אהבתי לראות אותו מחייך. ההכנה שלנו תהיה אותה הכנה". 

על אתלטיקו מדריד: "לא צפיתי בדרבים האחרונים כי השחקנים השתנו, התמקדתי יותר במה שקורה עכשיו. אתלטי מתפתחת, עשו שינויים חכמים הקיץ. הם קבוצה עם הרבה אנרגיה וקצב גבוה, וצריך להיות מוכנים לזה. המשחק מחר יהיה תובעני לא רק מבחינה רגשית אלא גם טקטית ופיזית".

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

על בוסקסטס שפרש: "ראשית, מגיע לו מזל טוב על הקריירה. בוסי היה שותף נהדר לקישור, שחקן שמחזיק קבוצה. הוא לא היה הכי מהיר, אבל היה הכי מהיר בראש. כולנו מדברים עליו בחיבה גדולה ואני מאחל לו ליהנות מהמשחקים האחרונים שלו".

אלונסו נשאל גם על פרנקו מסטנטואונו, הרכש הצעיר: "לפרנקו יש הרבה איכויות. בהתחשב בגיל שלו ובהגעה למועדון חדש ובמדינה חדשה, ההסתגלות שלו טובה. יש לו הרבה אנרגיה שצריך לדעת לנהל, אבל הגן התחרותי הזה חשוב מאוד. אני שמח שהוא הביא אותו. נחליט מחר, אני לא יכול לחשוף רמזים."

הדרבי של מדריד מתקרב..

על ג’וד בלינגהאם: "עבורי הוא קשר התקפי שיכול להשתתף גם בבנייה וגם בסיום. יש לו את היכולת לכסות הרבה שטחים ולנצל יתרון כדי לעשות את ההבדל. אני צריך את הגמישות שלו. יש שחקנים סטטיים יותר, והוא לא אחד מהם".

גג'וד בלינגהאם (IMAGO)

על האווירה והדרבי הראשון: "יש אווירה מיוחדת לפני הדרבי, מרגישים את זה כבר בימים שלפני בעיר. זה משחק מרגש, ואנחנו מצפים למחר לאווירה חזקה שתדרבן אותנו להיות מרוכזים. במטרופוליטנו זה תמיד קשה, זו יריבות בריאה לאורך השנים. הטבלה לא חשובה במשחק כזה – ניצחון שם אף פעם לא בא בקלות."

על המאמן מהצד השני, צ’ולו סימאונה: "מה שסימאונה עשה זה מאוד מאוד חשוב. אני רק בתחילת הדרך, לוקח את הדברים לאט. עוד ארוכה הדרך, נראה לאן נגיע".

