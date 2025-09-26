יום ראשון, 28.09.2025 שעה 14:19
ספורט אחר  >> שחייה

ענק: שלבי זכה בזהב באליפות העולם ב-50 מ' גב

הישג ענק נוסף לשחיין הפראלימפי, שאחרי הארד ב-100 מטרים גב והכסף ב-200 מטרים חופשי, עצר את השעון 1:11.16 דקות וזכה במדליה שלישית בתחרות

|
איאד שלבי (אסנת פליס דואר)
איאד שלבי (אסנת פליס דואר)

השחיין הפראלימפי הישראלי איאד שלבי ממשיך להוכיח שהוא בטופ העולמי. היום (שישי) הוא זכה במדליית הזהב בגמר ה־50 מטר גב באליפות העולם בסינגפור, כשעצר את השעון על 1:11.16 דקות.

שלבי, אחד הספורטאים הפראלימפיים המעוטרים של ישראל, כבר עלה על הפודיום גם מוקדם יותר באליפות: ביום רביעי הוא זכה במדליית כסף ב־200 מטר חופשי, ובנוסף קטף מדליית ארד ב־100 מטר גב. כעת, עם הזהב ב־50 גב, יש לו כבר שלוש מדליות באליפות הנוכחית.

עבור שלבי מדובר בהישג גדול נוסף, אחרי שכבר כבש את הבמה האולימפית בטוקיו 2020 עם שתי מדליות זהב היסטוריות. כעת, עם שלוש מדליות נוספות בסינגפור, הוא מחזק את מעמדו כאחד השחיינים הפראלימפיים הגדולים ביותר של ישראל בכל הזמנים.

מדובר בתחרות קאמבק מרגשת במיוחד עבור איאד שלבי, שחווה שנה קשה עם פטירת אביו. שלבי, אילם ומשותק בגפיים התחתונות, חזר למים אחרי הפסקה של יותר משנה שנגרמה בשל מחלה קשה ובהמשך מותו של אביו יוסוף – האיש שליווה אותו לאורך כל הקריירה ושימש כ”פה” שלו מול הצוותים המקצועיים. בשל מצבו של האב החמיץ שלבי את המשחקים הפראלימפיים בפריז, וכעת שתי המדליות שקטף בסינגפור מסמלות את חזרתו המרגשת למסלול.

