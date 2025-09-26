יום שישי, 26.09.2025 שעה 13:54
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

חיפה מול ב"ש ואיך תיראה מכבי ת"א? ההרכבים

מחזור חדש בפתח בליגת העל וגם בפנטזי: המפגש הענק בסמי עופר במוקד, כשאגבה צפוי לפתוח. וגם: החסרים והפצועים בכל הקבוצות ומי יעלו בהפועל ובית"ר?

ביטון, קאנגווה ואגבה (אורן בן חקון ועמרי שטיין)
ביטון, קאנגווה ואגבה (אורן בן חקון ועמרי שטיין)

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור החמישי, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

הפועל ירושלים - מכבי נתניה (שבת, 19:30)

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, דויד דומג׳וני, נועם מלמוד, עומר אגבדיש, תמיר חיימוביץ’, ינאי דיסטנפלד, עיליי מדמון, סדריק דון, גיא בדש ואוראל באייה. 

ייעדרו: איינהו פראדה, אוהד אלמגור (פצועים). איבי רנסום עדיין בספק.

הרכב משוער מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג'אבר, סאבא חוודג'יאני, דניס קוליקוב, עמית כהן, עזיז אואטרה, עומרי שמיר, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

ייעדרו: רותם קלר ואיתי בן שבת (פצועים). מקסים פלקושצ'נקו בספק.

מתיאוס דאבו (חגי מיכאלי)מתיאוס דאבו (חגי מיכאלי)

עירוני קריית שמונה - מ.ס אשדוד (שבת, 19:45)

הרכב משוער עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, סאקו באנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדרו: בילאל שאהין ואנתוני לימבומבה (פציעות)

הרכב משוער מ.ס. אשדוד: קרול ניימצ'יצקי, אדיר לוי, איברהים דיאקיטה, ניר ביטון, טימותי אוואני, אילי טמם, רועי גורדנה, נועם מוצ'ה (ישראל קול), קארים קימבידי, יוג'ין אנסה וז'אן באטום.

בספק: חמודי עמאר, טום בן זקן.

ניר ביטון (ראובן שוורץ)ניר ביטון (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב - הפועל חיפה (שבת, 19:45)

הרכב משוער הפועל ת"א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רועי אלקוקין, סתיו טוריאל, שאנדה סילבה, דניאל דאפה.

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רג'יס אנדו, ג'בון איסט ורועי זיקרי.

ייעדרו: יאסו קבדה ונפתלי בלאי, פצועים.

דניאל דאפה מתכונן (רדאד גדניאל דאפה מתכונן (רדאד ג'בארה)

הפועל פתח תקווה - עירוני טבריה (שבת, 19:45)

הרכב משוער הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג׳יימס אדניי, ג׳וסלין טאבי, שביט מזל (צ׳אפיוקה סונגה) וקליי.

הרכב משוער טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, הארון שפסו, סמביניה, דוד קלטינס, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

ייעדרו: אונדרז' באצ'ו (קרע ברצועות הקרסול), דניאל גולאני (חבלה בקרסול). דוד קלטינס חוזר לסגל.

דוד קלטינס מודה לקהל (חגדוד קלטינס מודה לקהל (חג'אג' רחאל)

מכבי בני ריינה - בית"ר ירושלים (שבת, 20:00)

הרכב משוער בני ריינה: גד עמוס, נאיל חוטבא, מילאדין סטיבאנוביץ’, נבו שדו, אלקסה פייץ’, עילי אלמקייס, אסיל כנעני, ג’וניור פיוס, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ואיאד חלאילי.

ייעדר: עבדאללה ג'אבר, פצוע.

הרכב משוער בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קארבלי, לוקה גדראני, אריאל מנדי, אביאל זרגרי, עדי יונה, דור מיכה, ירדן שועה, עומר אצילי, ג’ונבוסקו קאלו.

ייעדרו: גיל כהן וירין לוי (פצועים), טאברש (מורחק).

עומר אצילי חוגג עם דור מיכה (אורן בן חקון)עומר אצילי חוגג עם דור מיכה (אורן בן חקון)

בני סכנין - מכבי תל אביב (ראשון, 20:15)

הרכב משוער בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוציץ', גליד אוטנגה, מתיו אנים קדג’ו, גובייר בושאנק, אחמד סלמן וארתור מיראניאן.

הרכב משוער מכבי ת”א: רועי משפתי, נועם בן הרוש (טייריס אסאנטה), הייטור, מוחמד עלי קמארה (רז שלמה), דני גרופר, דור פרץ (איתמר נוי), עידו שחר, כריסטיאן בליץ’, הליו וארלה, אושר דוידה ואלעד מדמון.

ייעדר: רוי רביבו, מורחק.

כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי חיפה - הפועל באר שבע (שני, 20:30)

הרכב משוער מכבי חיפה: גיוארגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, עבדולאי סק, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, פטר אגבה, דולב חזיזה, טרבינטה סטיוארט וקנג'י גורה (סוף פודגוראנו).

ייעדר: פדראו, פצוע.

הרכב משוער הפועל ב"ש: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, זאהי אחמד (אמיר גאנח), דן ביטון, איגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: מיגל ויטור, סמיר פרהוד, ניב אליאסי, הלדר לופס (פציעות).

פיטר אגבה (פרטי)פיטר אגבה (פרטי)
