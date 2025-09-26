יום שישי, 26.09.2025 שעה 13:54
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"הפועל חיפה קבוצה טובה, אבל הכל תלוי בנו"

דריכות גדולה בהפועל ת"א לקראת המשחק מחר ב-19:45, ברדה לשחקנים: "ראיתם מה הם עשו בדרבי". הכניסה של לויזו לסגל יוצרת תחרות גדולה על המקום

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

אחרי שני ניצחונות רצופים מרשימים מאוד, הפועל תל אביב תעלה מחר (שבת, 19:45) לבלומפילד כשהיא מגיעה עם רוח גבית של 18 אלף אדומים ותנסה לגבור גם על הפועל חיפה שמגיעה מבחינתה אחרי תיקו חשוב בדרבי של חיפה. האווירה צפויה להיות מחשמלת ובהפועל תל אביב מאמינים שיצליחו לעבור מחר את המשוכה מהכרמל. 

"אם נבוא באותה הגישה איתה באנו בשני המשחקים האחרונים, ננצח", אמרו בחודורוב, "הכל תלוי בנו, הפועל חיפה קבוצה טובה, אבל בבלומפילד עם הקהל אנחנו חייבים לנצח. עד עכשיו אנחנו מאוד מרוצים ממה שאנחנו רואים והתחרות הגדולה רק תעשה טוב לסגל". 

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, אמור להמשיך עם אותו הרכב שפתח ב-2:6 המרשים על מ.ס. אשדוד, כשהקשר הקפריסאי לויזוס לויזו יתחיל על הספסל ויקבל דקות במחצית השנייה. כניסתו של לויזו לסגל יוצרת תחרות גדולה מאוד. כרגע נראה שאחד מבין אנאס מחאמיד, עמית למקין או יזן נאסר עשוי להיות מחוץ לסגל ואם רוי קורין יקבל מקום ב-20, אז כנראה עמית למקין ימצא עצמו בחוץ. לעומת זאת, לירן רוטמן וארי כהן לא ייכללו בסגל. 

למרות הניצחונות המרשימים, ברדה מנסה לשמור את שחקניו בדריכות גבוהה. באסיפת וידאו שערך לשחקנים הזהיר המאמן: "ברגע שנוריד רגל מהגז ונתבלבל נשלם על זה ביוקר. כל משחק בליגה הזו קשה, ראיתם מה הפועל חיפה עשתה בדרבי".

