"הפועל חיפה קבוצה טובה, אבל הכל תלוי בנו"

אחרי שני ניצחונות רצופים מרשימים מאוד, הפועל תל אביב תעלה מחר (שבת, 19:45) לבלומפילד כשהיא מגיעה עם רוח גבית של 18 אלף אדומים ותנסה לגבור גם על הפועל חיפה שמגיעה מבחינתה אחרי תיקו חשוב בדרבי של חיפה. האווירה צפויה להיות מחשמלת ובהפועל תל אביב מאמינים שיצליחו לעבור מחר את המשוכה מהכרמל.

"אם נבוא באותה הגישה איתה באנו בשני המשחקים האחרונים, ננצח", אמרו בחודורוב, "הכל תלוי בנו, הפועל חיפה קבוצה טובה, אבל בבלומפילד עם הקהל אנחנו חייבים לנצח. עד עכשיו אנחנו מאוד מרוצים ממה שאנחנו רואים והתחרות הגדולה רק תעשה טוב לסגל".

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, אמור להמשיך עם אותו הרכב שפתח ב-2:6 המרשים על מ.ס. אשדוד, כשהקשר הקפריסאי לויזוס לויזו יתחיל על הספסל ויקבל דקות במחצית השנייה. כניסתו של לויזו לסגל יוצרת תחרות גדולה מאוד. כרגע נראה שאחד מבין אנאס מחאמיד, עמית למקין או יזן נאסר עשוי להיות מחוץ לסגל ואם רוי קורין יקבל מקום ב-20, אז כנראה עמית למקין ימצא עצמו בחוץ. לעומת זאת, לירן רוטמן וארי כהן לא ייכללו בסגל.

למרות הניצחונות המרשימים, ברדה מנסה לשמור את שחקניו בדריכות גבוהה. באסיפת וידאו שערך לשחקנים הזהיר המאמן: "ברגע שנוריד רגל מהגז ונתבלבל נשלם על זה ביוקר. כל משחק בליגה הזו קשה, ראיתם מה הפועל חיפה עשתה בדרבי".