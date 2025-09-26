עירוני קריית שמונה קיבלה לא מעט מחמאות על משחקיה הראשונים בליגה, אך במבחן התוצאה, היא עם ארבע נקודות, כשמחר (שבת, 19:45) היא תארח את מ.ס אשדוד, בידיעה שרק שלוש נקודות יאפשרו לה לברוח מעט למעלה יותר בטבלה.

אנתוני לימבומבה הפצוע לא התאמן ולא יהיה בסגל, כאשר בילאל שאהין, לא התאמן גם הוא וייעדר. למרות ההפסד לבית"ר ירושלים מחזור הקודם, המאמן שי ברדה החליט שלא לשנות את ההרכב הפותח.

"אני חושב שהיו לנו דקות טובות מאוד נגד בית"ר ירושלים. בשמונה דקות של חוסר ערנות הפסדנו את המשחק. אני פחות רוצה להתייחס למחמאות, אנחנו צריכים לצבור נקודות. זה משחק מאוד מאוד חשוב ובסוף נצטרך לדעת לתרגם את שיטת המשחק שלנו לגולים ולהיות הרבה יותר עירניים. ק"ש מסוגלת לעשות את זה", אמר המאמן שי ברדה לקראת המשחק מחר.

"אנחנו צריכים להגיע לסיטואציה שכשחקנים אחרים מקבלים את ההזדמנות שלהם להיות יותר מרוכזים וכן להמשיך לשחק אותו הדבר. אנחנו צריכים לדעת לייצר יותר נקודות כי היכולת פחות תואמת את מספר הנקודות שלנו ואנחנו חייבים להגיע למשחק עם אשדוד ולקחת את שלוש הנקודות", הוסיף.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, סאקו באנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה