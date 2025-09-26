יום שישי, 26.09.2025 שעה 12:33
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

שנוי במחלוקת: רוחאס ינהל את הדרבי של מדריד

הקבוצות כבר התרעמו נגדו בשנים האחרונות, ומי שהוכתר לשופט הטוב בספרד יקבל שוב את המושכות מחר ב-17:15 (חי בערוץ ONE). המאזן עם כל קבוצה בפנים

אלברולה רוחאס (IMAGO)
אלברולה רוחאס (IMAGO)

הדרבי הגדול של מדריד בין אתלטיקו לריאל ייערך מחר (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), והפעם בחרו את השופט הכי בכיר שאפשר על הנייר. לא מדובר בריקרדו דה בורגוס וגם לא במתיאו לאוס, אלא באלברולה רוחאס, שנחשב לאחד השופטים הבולטים בספרד, אבל גם לאחד השנויים ביותר במחלוקת.

רוחאס הוכתר רק ביוני האחרון כ-MVP של שופטי הליגה הספרדית על ידי הוועדה הטכנית של השופטים. מדובר בהכרה רשמית במקצועיותו, אך במקביל, גם ריאל מדריד וגם אתלטיקו מדריד כבר ביקרו אותו בעבר על לא מעט החלטות. המינוי למשחק כזה טעון מעיד עד כמה ההתאחדות סומכת עליו, אך גם עד כמה סביר שהסערה סביבו תתחדש.

כבר יש לו היסטוריה עם הדרבי: בספטמבר 2023 הוא שפט את ההתמודדות במטרופוליטנו, אז ניצחה אתלטיקו 1:3. באותו ערב ריאל יצאה זועמת לאחר שהשער של מוראטה אושר למרות עבירה שנויה במחלוקת על בלינגהאם, וכשכדור נוסף של קמאבינגה נפסל בשל נגיעת נבדל של רודיגר. גם עבירה של חימנס על רודריגו, שלדעת רבים דרשה כרטיס אדום, הסתיימה בצהוב בלבד.

אלברולה רוחאס (IMAGO)אלברולה רוחאס (IMAGO)

כמה חודשים אחר כך, בינואר 2024, הוא שוב ניצב במרכז: חצי גמר הסופר קאפ בריאד, בו ריאל ניצחה 3:5 בהארכה. הפעם היו אלה אנשי אתלטיקו שהתרעמו, בין היתר על מחווה מיותרת של השופט כשנתן למוראטה טפיחה על הלחי – רגע שהפך ויראלי ויצר דיון סוער.

אלברולה ידוע בסגנון ייחודי: הוא נחשב לשופט "חברתי", מרבה לדבר עם שחקנים, להיות קרוב אליהם ולתקשר בגובה העיניים. לא מעט כדורגלנים מעריכים את הגישה הזאת, אך לעיתים היא מובילה לפרשנויות שגויות ולביקורת על עודף קרבה. עם זאת, גם מתנגדיו מודים שבמגרש הוא שולט היטב בקצב, מקרין קור רוח ומצליח לנהל משחקים טעונים מבלי לאבד שליטה.

המאזן היבש איתו דווקא מחמיא לשני הצדדים: ריאל מדריד רשמה תחתיו 11 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, ואתלטיקו נהנתה מ-10 ניצחונות לצד 4 פעמים תיקו וארבעה הפסדים. כך או כך, הדרבי הזה יעמוד לא רק על המגרש אלא גם על שריקותיו של השופט שנמצא בדיוק בין הערכה לביקורת.

