ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

ייזכר לדורות: סרחיו בוסקטס הודיע על פרישה

אחד הקשרים הטובים בהיסטוריה, שרק אתמול בישל למסי, הודיע כי יתלה את הנעליים בגיל 37 בעוד תקופה קצרה, כאשר אינטר מיאמי תסיים את העונה ב-MLS

סרחיו בוסקטס (רויטרס)
ייזכר לדורות וסופו של עידן. אחד מהקשרים הגדולים ביותר בהיסטוריה של המשחק, שהיה חלק משמעותי מברצלונה הגדולה שהייתה בין הקבוצות הדומיננטיות ביותר אי פעם, יתלה את הנעליים בקרוב מאוד, כאשר היום (שישי) סרחיו בוסקטס, קשר אינטר מיאמי הודיע ברשתות החברתיות על החלטתו לפרוש מכדורגל מקצועני בתום העונה הנוכחית.

כאמור, אגדת ברצלונה ונבחרת ספרד, פרסם פוסט באינסטגרם בו הודיע על כך שיפרוש בסוף העונה הנוכחית מהכדורגל, כאשר הוא כתב: “תודה לכולם, ולכדורגל, על הכל. תמיד תהיו חלק מהסיפור הכל כך יפה הזה”. כזכור, רק אתמול הוא בישל שער גדול לליאו מסי ב-0:4 על ניו יורק סיטי.

סרחיו בוסקטס ייזכר תמיד והקריירה שלו הייתה מפוארת מאוד שנמשכה קרוב לשני עשורים ברמות הכי גבוהות, כאשר הוא העביר כמעט את כל חייו בברצלונה, רגע לפני שעבר ב-2023 לאינטר מיאמי שבארצות הברית, שם הצטרף לחבריו הוותיקים מהבלאוגרנה – ליאו מסי, לואיס סוארס וג’ורדי אלבה. הפרק שלו בארצות הברית הביא לו זכייה היסטורית בגביע הליגות, התואר הראשון אי פעם של המועדון הוורוד.

בוסקטס, מסי, סוארס ואלבה (אינטר מיאמי)בוסקטס, מסי, סוארס ואלבה (אינטר מיאמי)

בוסקטס פרץ אל התודעה בעונת 2008/09, כשאז פפ גווארדיולה קיבל את המושכות בברצלונה ונתן לקשר הצעיר מקבוצת המילואים את המקום. הוא הוקפץ להרכב הראשון על חשבונו של יאיא טורה ומי דהפך לעוגן במרכז המגרש. הוא היה אחד השחקנים החשובים והמרכזיים במהפכה של סגנון הטיקי טאקה של הקטלונים, כשהוא זכור בעיקר בשקט שלו, ידע איפה לעמוד ולהניע את ההתקפה.

בתקופת ההצלחה של ברצלונה הוא שיתף פעלה עם שני הקשרים האגדיים, כשהם שלושתם ייצרו קישור מדהים בלתי נשכח, יחד עם צ’אבי ואנדרס אינייסטה כמובן, כשליאו מסי עזר ויחד הם הובילו את ברצלונה לשלוש זכיות בליגת האלופות (2009, 2011 ו-2015).

חגגו בראש: בארסה במהפך 1:3 על אוביידו



גם בנבחרת ספרד בוסקטס כמובן היה אחד העוגנים של הלה רוחה, כשהוא כמובן חלק בלתי נפרד מדור הזהב מהנבחרת שזכתה במונדיאל 2010 בדרום אפריקה, כששנתיים לאחר מכן השלימה זכייה שנייה ברציפות באליפות אירופה, יורו 2012.

