"בארסה נמנעה מצרה גדולה", "גברה על אהרון"

ברצלונה כבר נקלעה אמש (חמישי) לפיגור מול העולה החדשה, ריאל אוביידו, אך גילתה המון אופי, הפכה ל-1:3 והותירה את ההפרש מריאל מדריד שבפסגה על שתי נקודות בלבד.

בכותרת ה’מונדו דפורטיבו’ הקטלוני נכתב: “ברצלונה שומרת על הדופק עם מדריד כמחווה לגאבי”. ב’ספורט’ הקטלוני נכתב: “קאמבק נוסף להמשך רצף הניצחונות”. ב’מארקה’ המדרידאי נכתב: “ברצלונה נמנעה מצרה גדולה”, בעוד ב’אס’ המדרידאי נכתב: “בארסה גברה על אהרון. שוער אוביידו התנגד כל עוד היה יכול, אבל בסופו של דבר הכוח ההתקפי של בארסה החזיר אותה ממשחק מסובך”.

חגגו בראש: בארסה במהפך 1:3 על אוביידו

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, התייחס מיד בסיום למצבו של ראפיניה, שהוחלף בדקה ה-65: “אני חושב שהוא בסדר, אנחנו צריכים לחכות למחר אבל אני חושב שהוא בסדר". לאחר מכן, נשאל על השינויים שזעזעו את הקבוצה והובילו לקאמבק, אמר על דה יונג ולבנדובסקי: "זו הסיבה שהם כאן בקבוצה”, וסיכם את המשחק: “במחצית הראשונה שיחקנו טוב למרות שהם הבקיעו, אבל היו לנו הרבה הזדמנויות. במחצית השנייה אמרתי לשחקנים שאנחנו צריכים להמשיך לשחק ברוגע, להניע את הכדור ולהיות משוכנעים שזה יגיע, ועשינו עבודה טובה. כמובן שעשינו את השינויים בזמן הנכון, עם פרנקי ורוברט, והצלחנו להשיג שלוש נקודות".

אחד הפרטים הטקטיים שעליהם הגיב היה היעילות של המצבים הנייחים. "זה תמיד חשוב. הם התגוננו טוב מאוד, הם ניסו לחסום כל בעיטה וכשאתה משחק נגד קבוצה כזו זה לא קל, אז במקרים כאלה אתה צריך את הכדור הנייח", אמר. פליק ציין כי "דה יונג ופדרי הם שני שחקנים חשובים מאוד ואפשר לראות איתם שאנחנו שולטים יותר בכדור".

פליק רצה להמעיט בחשיבות הטעות של ז'ואן גרסיה שיצרה את ה-0:1 לקבוצה הביתית והבהיר ש"זה הסגנון שאנחנו רוצים שהוא ישחק וזה יכול לקרות, זה מה שיש לי לומר. הוא שוער פנטסטי, זה שמגן על השער שלנו, והוא תמיד עושה את זה טוב מאוד. זו הייתה טעות והם ניצלו את זה, אבל זה הכדורגל והדבר החשוב הוא שניצחנו". לגבי הפצועים, המאמן אמר: "ברור שיש לנו כמה שחקנים פצועים אבל בקיץ עשינו עבודה טובה כי יש לנו שחקנים שיחליפו אותם”.